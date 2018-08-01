В российскую армию возвращаются политруки

В армию возвращается политвоспитание личного состава. ГлавПУР Советской армии был расформирован в1990-х. Вместо него появилось Главное управление по работе с личным составом, которое занималось государственно-патриотическим воспитанием и культурно-досуговой работой.

Сергей Ткачук обозреватель Business FM «В Советской армии политинформация — это было что-то святое. Что бы ни происходило, два раза в неделю все, кто не был в карауле или других нарядах, рассаживались в Ленинской комнате. Наш замполит с маленькими глазками и крючковатым носом (за что получил прозвище Клюв) с очень важным видом рассказывал о руководящей роли партии, последних достижениях правительства, дружбе и войсковом товариществе, самопожертвовании и так далее. Вообще фраза из Устава „стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы“ была главной для любого бойца. Но политинформация к таковым тяготам не относилась. Это был целый час свободного времени в теплом и чистом помещении. Особенно слушать о мировом империализме было приятно зимой, когда за окном минус тридцать. Так потихоньку солдаты взрослели и учились не только бодро маршировать и метко стрелять, но и становились политически подкованными. Если не главным, то одним из первоочередных направлений работы замполитов была забота о росте партийных рядов, то есть прием в КПСС новых членов. На втором году службы, когда я стал сержантом, меня позвал замполит. И с присущим ему важным видом стал объяснять, насколько это ответственный шаг. Я, конечно, не горел желанием стать партийным, а точнее, кандидатом в члены партии. Был уже 89-й год, и ветер перемен вовсю витал в воздухе. Но понял, что замполит настроен серьезно и не отступится. Пришлось согласиться. Всю прелесть быть партийным я осознал несколько позже. Дело в том, что партсобрания проводились в клубе части с 6 до 7 утра. А это означало, что не надо было идти на зарядку. Вместо этого целый час можно было еще поспать, заняв место на каком-нибудь дальнем ряду».

Business FM спросила бизнесменов, в том числе представителей шоу-бизнеса, как у них складывались отношения с замполитами.

Вадим Дымов основатель ГК «Дымов» «Лично у меня был очень хороший политработник — капитан Шадульский. Воевал в Афганистане : Орден мужества, Орден Красной звезды. То есть у меня был замечательный парень, который в принципе ко мне относился по-человечески, к ребятам относился по-человечески. Политработники занимались ребятами — мотивацией, настроением. Это очень интересно: кругозор расширяет, дает человеку ощущение, что он нужен, что он важен родине, что он важен людям, что его труд не во вред стране, а на пользу страны. Это такая сопричастность и общность, а это очень важно».

Президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган служил в израильской армии.

Евгений Коган управляющий директор компании «Московские партнеры» «Есть там такая должность — офицер, который занимается душевным здоровьем солдат. Иначе говоря, психолог. Это нормально, когда есть какой-то штатный психолог в армии и солдаты обращаются по любым вопросам, что их волнует. Если у нас, как предложено сейчас, офицеры будут заниматься патриотическим воспитанием, в принципе, тоже ничего плохого в этом нет. Люди будут рассказывать о каких-то примерах, вдохновлять».

Музыкант Юрий Лоза считает, что такая должность в армии нужна:

Юрий Лоза певец, композитор «Скажите мне, пожалуйста, существует ли в мире хоть одна армия, которая не заботится о моральном духе своих солдат, которая бы не вела воспитательную работу? В мире таких армий нет. Кто-то должен заниматься идейной составляющей наших вооруженных сил. Если мы думаем о том, что солдат сам по себе наберется патриотизма, и сам будет знать, что сказать и что делать — это неправильно».

В СССР замполитов готовила Военно-политическая академия имени В. И. Ленина, Институт военной истории, а также 11 высших военно-политических училищ. После распада Советского союза в Вооруженных силах прошли процессы деполитизации. В связи с этим главная военная воспитательная структура была ликвидирована.