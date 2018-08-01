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В Приморье задержали китайских рыбаков
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В Приморье задержали китайских рыбаков 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Рыбаков из Китая, задержанных в российской исключительной экономической зоне с 30-тонным уловом, доставили в город Находка Приморского края. Начато расследование. Об этом сообщили в пограничном управления УФСБ по региону.
«Задержанные экипажи четырёх судов доставлены в порт Находка. Сейчас ведется разбирательство. По его результатам будет принято процессуальное решение», — цитирует сообщение ТАСС.
О задержании российскими пограничниками судов под флагами КНР на Дальнем Востоке стало известно вечером 31 июля. На каждой шхуне было от 13 до 16 граждан Китая. В трюмах находился замороженный кальмар, анчоус и рыба фугу. Ни на одном из судов не было документов, разрешающих промысел в исключительной экономической зоне. Общий вес улова по предварительным данным превысил 34 тонны.
Министерство сельского хозяйства России решило ограничить использование сетей для рыболовства на Дальнем Востоке. Документ об изменениях Правил рыболовства уже проходит регистрацию в Минюсте.
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