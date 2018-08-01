В Приморье задержали китайских рыбаков

«Задержанные экипажи четырёх судов доставлены в порт Находка . Сейчас ведется разбирательство. По его результатам будет принято процессуальное решение», — цитирует сообщение ТАСС

О задержании российскими пограничниками судов под флагами КНР на Дальнем Востоке стало известно вечером 31 июля. На каждой шхуне было от 13 до 16 граждан Китая. В трюмах находился замороженный кальмар, анчоус и рыба фугу. Ни на одном из судов не было документов, разрешающих промысел в исключительной экономической зоне. Общий вес улова по предварительным данным превысил 34 тонны.