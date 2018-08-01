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В Китае освободили россиянок, которых насильно удерживали в ночном клубе
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В Китае освободили россиянок, которых насильно удерживали в ночном клубе 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Две жительницы Улан-Удэ, которых насильно удерживали в ночном клубе в Китае и склоняли к оказанию интимных услуг, освобождены, их разместили в гостинице, и сейчас решается вопрос с их возвращением домой, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Шанхае.
Ранее СУСК РФ по Республике Бурятия сообщило, что следователи проверяют заявления двух жительниц Улан-Удэ о том, что их дочерей, уехавших на заработки в Китай, насильно удерживают в ночном клубе и заставляют оказывать сексуальные услуги посетителям заведения.
Как пояснили РИА Новости в генконсульстве в Шанхае, 30 июля в дипмиссию поступило обращение от представительства МИД России в Улан-Удэ с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации с двумя девушками из Улан-Удэ, прибывшими 27 июля в Пекин по туристической визе в целях дальнейшего трудоустройства в качестве администратора ресторана.
По имеющейся информации, вопреки обещаниям, россиянки были доставлены в город Иу провинции Чжэцзян для работы в ночном клубе «Moscow», где их склоняли к оказанию интимных услуг посетителям. У девушек отобрали документы и ограничили свободу передвижения. Связь с родителями они поддерживали по оставшимся у них мобильным телефонам.
"После получения указанного сигнала, Генконсульством было незамедлительно направлено официальное обращение в Управление общественной безопасности города Иу для принятия срочных мер. Вечером 31 июля девушки были освобождены китайскими полицейскими и размещены в местной гостинице", — сообщили в генконсульстве.
В настоящее время решаются организационные вопросы их возвращения домой.
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