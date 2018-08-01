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СК выясняет, принуждают ли двух россиянок к проституции в Китае
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СК выясняет, принуждают ли двух россиянок к проституции в Китае 

РИА Новости 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следователи проверяют заявления двух жительниц Улан-Удэ о том, что их дочерей, уехавших на заработки в Китай, насильно удерживают в ночном клубе и заставляют оказывать сексуальные услуги посетителям заведения, сообщается на сайте СУСК РФ по Республике Бурятия.
По предварительным данным, около полугода назад в Улан-Удэ директор агентства по трудоустройству предложила двум девушкам, 19 и 20 лет, поработать в китайском городе Иу в ночном клубе администраторами за зарплату в 80-90 тысяч рублей. Девушки согласились, в агентстве им были оформлены документы, 27 июля обе вылетели в Пекин, откуда их привезли в Иу и поселили в комнате рядом с клубом.
Отмечается, что в последующем девушки по телефону переписывались с родственниками и рассказали, что охранники заведения забрали их паспорта, а на работе их заставляют выполнять все прихоти посетителей, вплоть до интимной близости, а в случае отказа угрожают расправой. Кроме того, девушки также сообщили, что еще несколько россиянок, работающих в этом же клубе, уже были изнасилованы посетителями.
"По данному факту проводится доследственная проверка", — говорится на в сообщении.
В СУСК добавили, что организовано взаимодействие с местным представительством МИД РФ, которое направило запросы с требованием проверить информацию о нарушениях прав граждан России и обеспечить охрану девушек.
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