Пограничники Приморья начали разбирательство в отношении задержанных китайских рыболовов

"Задержанные экипажи четырех судов доставлены в порт Находка . Сейчас ведется разбирательство. По его результатам будет принято процессуальное решение", — рассказали в пресс-службе.

Сообщение о задержании четырех иностранных судов в исключительной экономической зоне появилось во вторник вечером. Рыбопромысловые суда шли под флагами КНР , численность экипажа каждой шхуны составляла от 13 до 16 человек, все они являлись гражданами Китая. По предварительным подсчетам, общий вес улова превысил 34 тонны.

В трюмах пограничники обнаружили замороженный кальмар, анчоус и рыба фугу. Документов, разрешающих промысел в исключительной экономической зоне, ни на одном из судов не оказалось.