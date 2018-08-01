Ещё
Пограничники Приморья начали разбирательство в отношении задержанных китайских рыболовов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пограничники Приморья начали разбирательство в отношении задержанных китайских рыболовов 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю доставили в Находку задержанных в российской исключительной экономической зоне китайских рыбаков и начали расследование. Об этом ТАСС проинформировали в среду в пресс-службе управления.
"Задержанные экипажи четырех судов доставлены в порт Находка. Сейчас ведется разбирательство. По его результатам будет принято процессуальное решение", — рассказали в пресс-службе.
Сообщение о задержании четырех иностранных судов в исключительной экономической зоне появилось во вторник вечером. Рыбопромысловые суда шли под флагами КНР, численность экипажа каждой шхуны составляла от 13 до 16 человек, все они являлись гражданами Китая. По предварительным подсчетам, общий вес улова превысил 34 тонны.
В трюмах пограничники обнаружили замороженный кальмар, анчоус и рыба фугу. Документов, разрешающих промысел в исключительной экономической зоне, ни на одном из судов не оказалось.
ТАСС: последние новости
Глава СПЧ напомнил Думе о необходимости усилить гарантии журналистам в горячих точках Мэр города Сибю в ЦАР подтвердил данные об убийстве трех журналистов Politico: защита Манафорта в суде пытается переложить вину на его делового партнера Гейтса
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете6
Лепс ударил Аллу Михееву290
В РФ задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста180
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу79
Предсказано наступление смертельно опасной жары1
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение