Пограничники Приморья начали разбирательство в отношении задержанных китайских рыболовов 

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю доставили в Находку задержанных в российской исключительной экономической зоне китайских рыбаков и начали расследование. Об этом ТАСС проинформировали в среду в пресс-службе управления.
"Задержанные экипажи четырех судов доставлены в порт Находка. Сейчас ведется разбирательство. По его результатам будет принято процессуальное решение", — рассказали в пресс-службе.
Сообщение о задержании четырех иностранных судов в исключительной экономической зоне появилось во вторник вечером. Рыбопромысловые суда шли под флагами КНР, численность экипажа каждой шхуны составляла от 13 до 16 человек, все они являлись гражданами Китая. По предварительным подсчетам, общий вес улова превысил 34 тонны.
В трюмах пограничники обнаружили замороженный кальмар, анчоус и рыба фугу. Документов, разрешающих промысел в исключительной экономической зоне, ни на одном из судов не оказалось.