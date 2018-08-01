Строитель откусил голову голубю ради «лайков»

В Северной Ирландии строитель захотел набрать огромное количество лайков и откусил для этого голову голубю, после чего громко рассмеялся. Поступок мужчины спровоцировал скандал. Пользователи Сети передали видео в полицию.

Как сообщает ВладТайм, полицейские в настоящее время устанавливают личность злоумышленника и место, где тот убил птицу.

Ранее «СП» писала, что 16-летняя жительница Алтайского края разрубила топором котенка. А ее сестра записала происходящее на видео и выложила в Сеть. Обе девушке громко смеются в процессе издевательств над животным.

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