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Строитель откусил голову голубю ради «лайков»
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Строитель откусил голову голубю ради «лайков» 

Свободная пресса 1 час назад
В Северной Ирландии строитель захотел набрать огромное количество лайков и откусил для этого голову голубю, после чего громко рассмеялся. Поступок мужчины спровоцировал скандал. Пользователи Сети передали видео в полицию.
Как сообщает ВладТайм, полицейские в настоящее время устанавливают личность злоумышленника и место, где тот убил птицу.
Ранее «СП» писала, что 16-летняя жительница Алтайского края разрубила топором котенка. А ее сестра записала происходящее на видео и выложила в Сеть. Обе девушке громко смеются в процессе издевательств над животным.
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