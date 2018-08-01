СК проверяет информацию о принуждении двух жительниц Бурятии к занятию проституцией в КНР

УЛАН-УДЭ , 1 августа. / ТАСС /. Следователи проводят доследственную проверку по заявлению двух жительниц Улан-Удэ о том, что их дочерей, которые уехали на заработки в Китайскую Народную Республику , насильно удерживают в ночном клубе и заставляют заниматься проституцией. Об этом сообщила в среду пресс-служба СУ СК по Бурятии.

По предварительным данным, директор одного из агентств по трудоустройству граждан за границей предложила двум молодым девушкам 19 и 20 лет из Улан-Удэ поработать на юге Китая в городе Иу в одном из ночных клубов администраторами (хостес) с зарплатой 80-90 тыс. рублей. 27 июля девушки вылетели в Китай. Они сообщили родственникам, что охранники клуба сразу забрали у них паспорта.

"На работе их заставляют выполнять все прихоти посетителей заведения, вплоть до интимной близости с ними, в случае отказа угрожают физической расправой. Девушки также сообщили, что несколько соотечественниц, работающих в этом же клубе, уже были изнасилованы посетителями", — добавили в пресс-службе.