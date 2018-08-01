СК проверяет информацию о принуждении двух жительниц Бурятии к занятию проституцией в КНР 

УЛАН-УДЭ, 1 августа. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по заявлению двух жительниц Улан-Удэ о том, что их дочерей, которые уехали на заработки в Китайскую Народную Республику, насильно удерживают в ночном клубе и заставляют заниматься проституцией. Об этом сообщила в среду пресс-служба СУ СК по Бурятии.
"30 июля в правоохранительные органы обратились две жительницы Улан-Удэ с заявлением о том, что их дочерей, уехавших на заработки в КНР, насильно удерживают в одном из ночных клубов и заставляют оказывать услуги интимного характера посетителям заведения. Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, директор одного из агентств по трудоустройству граждан за границей предложила двум молодым девушкам 19 и 20 лет из Улан-Удэ поработать на юге Китая в городе Иу в одном из ночных клубов администраторами (хостес) с зарплатой 80-90 тыс. рублей. 27 июля девушки вылетели в Китай. Они сообщили родственникам, что охранники клуба сразу забрали у них паспорта.
"На работе их заставляют выполнять все прихоти посетителей заведения, вплоть до интимной близости с ними, в случае отказа угрожают физической расправой. Девушки также сообщили, что несколько соотечественниц, работающих в этом же клубе, уже были изнасилованы посетителями", — добавили в пресс-службе.
Региональное следственное управление СК взаимодействует с представительством МИД России в Китае — в консульские учреждения на территории КНР направлены запросы с требованием проверить информацию о нарушениях прав граждан России и обеспечить охрану девушек.