Чудеса глобального потепления: как Петербург становится курортным городом

«Добро пожаловать на курорты Северной столицы» — такой слоган уже появился на страницах рекламных проспектов. И если раньше в Петербург ехали за шедеврами искусства и архитектуры, теперь едут еще за солнцем и чудесным морским бризом. Корреспондент Наталья Бандурина изучила весь спектр предложений.

Яхтинг, вейкбординг, вейксерфинг. Ловят волну и разрезают ее на брызги не на Канарских островах, а в Петербурге.

— Чувствую себя как-будто в Египте , это море, это лучший отдых на свете, — говорит бывалый инструктор водных видов спорта.

Северо-Западный регион на себе испытывает все прелести глобального потепления. Еще чуть-чуть и 30 градусов в конце июля станет нормой, а не аномалией.

Дмитрий Киктев. — Аномалии прогнозируются и на ближайшие дни и на август в целом, — говорит исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра РФ

Одним из первых, на такой «подарок природы» отреагировал рынок недвижимости. Этим летом, многие уже никогда и никуда не захотели отсюда уезжать. Покупают дома в курортных районах города. На Финском заливе квартиры на побережье тоже нарасхват.

— Мы вполне можем претендовать на звание курортного города, и будем притягивать не только туристов музеями, а еще и любящих курорты, и это повысит спрос на недвижимость и приведет к увеличению стоимости за квадратный метр, — считает риэлтор Алена Соболева.

На смену стереотипу о городе дождей, приходит новый Петербург— европейская здравница. Оказывается, на берегах Невы можно и нужно лечиться. Старинный, еще с дореволюционных времен санаторий в Петергофе славится своими лечебными водами, в сосновых лесах рекомендуют гулять астматикам.

— Идет муссирование вопроса о городе Санкт-Петербурге как о медицинской столице и медицинском туризме. Почему? Потому что мы, получается, хорошо развиты по сердечно-сосудистой хирургии, по аллергологии и пульмонологии, благоприятно сочетание санаторно-курортного и лечебного отдыха, — говорит терапевт Артем Стукань.

Отгремели «Алые паруса», пронесся Чемпионат мира, навсегда оставив в сердце гостей тепло Северной столицы. Россия рушит стереотипы — не холодные и угрюмые, как думали о русских иностранцы, а жаркие и добрые душой. И это уже не аномалия.