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Село Нелькан в Хабаровском крае отмечает 200-летие
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Село Нелькан в Хабаровском крае отмечает 200-летие 

Хабаровский край сегодня 30 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Селу Нелькан в Аяно-Майском районе Хабаровского края 1 августа 2018 года исполнилось 200 лет. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в администрации поселения, именно в этот день два века назад, служивые Прокопий Новгородов и Григорий Ципандин открыли в урочище Нелькан — месте проведения ярмарок эвенков — хлебозапасный магазин для коренных жителей.
— Эта история стала известна благодаря Ольге Сысоевой, работавшей старшим научным сотрудником краеведческого музея имени Гродекова, — говорят в администрации Нелькана. — Жители села решили, что День рождения будет отмечаться ежегодно 1 августа концертной программой художественной самодеятельности народных артистов со всех сел Аяно-Майского района и ухой прямо на берегу Маи.
В этом году праздник 200-летия Нелькана состоится 3-5 августа, а непосредственно в день рождения села прозвучит новый колокольный звон — местный житель Александр Дьячковский подарил старейшему на севере Хабаровского края храму Благовещения Божьей Матери новые колокола. Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» оказала спонсорскую помощь по их доставке из столицы края. Сейчас в Нелькане живёт 719 человек — эвенки и русские, украинцы и татары, якуты и нанайцы, здесь много смешанных браков.
— Особые люди, открытые, легкие на подъем, порой излишне шумливые. Наверное, это связано с тем, что Нелькан всегда был и остается на перекрёстке всех дорог района, в центре всех событий, — говорят о себе уроженцы Нелькана. — 200 лет возраст немалый, но мы верим, что лучшие годы поселка еще впереди.
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