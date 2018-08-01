Квартплату выше тарифа больше года начисляли жителям дома в Иркутске 

Жители одного из многоквартирных домов в Октябрьском округе Иркутска пожаловались в прокуратуру на работу своей управляющей компании. Они рассказали, что 16 месяцев платили за жилищно-коммунальные услуги по тарифу, который выше установленного, сообщила 31 июля пресс-служба ведомства.
Более того, проверка Службы государственного жилищного надзора Иркутской области, которая была проведена по инициативе жителей дома, показала, что управляющая компания не нарушала законодательства. Прокуратура Октябрьского района Иркутска провела собственную проверку и все-таки обнаружила нарушения жилищного законодательства. Генерального директора обязали устранить нарушения и сделать перерасчет кварплаты за 16 месяцев для жителей этого дома.