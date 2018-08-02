Резиденты ТОР «Тольятти» планируют инвестировать 5,1 млрд руб. и создать более 4 тыс. рабочих мест

Как сообщает горадминистрация, на сегодняшний день в ТОР насчитывается 30 компаний-резидентов. Еще с одной компанией — ООО «ЕВРО МАФ» — 30 июля заключено соглашение о создании производства тренажеров из нержавеющей трубы. Объем инвестиций составит 23,3 млн рублей. Организация планирует создать 99 новых рабочих мест.

Напомним, статус Территории опережающего развития город Тольятти получил в сентябре 2016 года. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность, увеличить дополнительные налоговые поступления в бюджет муниципального образования, открыть новые предприятия и снизить социальную напряженность.

Резиденты ТОР «Тольятти» на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые пять лет и до 12% в последующие пять лет. Кроме того, для резидентов, получивших этот статус в первые три года функционирования ТОР, страховые социальные взносы составляют 7,6% вместо обычных 30%. Это оказывает положительное влияние на повышение инвестиционной привлекательности как Тольятти, так и всей Самарской области

Порог минимальных капвложений в рамках инвестиционных проектов, согласно постановлению, не может быть менее 5 млн рублей.

Еще одним необходимым условием является создание не менее чем 20 рабочих мест. Поскольку основная цель образования ТОРов в моногородах — диверсификация экономики, их резидентами могут стать предприятия, не связанные с градообразующими организациями.

Инвестиционные проекты ТОРа связаны с различными видами деятельности: производство металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, аккумуляторных батарей, изделий из картона. Также представлены пищевая отрасль и проекты в области здравоохранения и в сфере IT-технологий.

Одним из самых крупных инвесторов ТОР является компания «АКОМ Индастриал», которая строит завод по производству промышленных аккумуляторов. Объем инвестиций составит 1,5 млрд руб., на предприятии будет создано более 70 рабочих мест. Старт производства намечен на декабрь 2019 года.

Компания «Директ Бизнес Солюшн» планирует создать в Тольятти 1590 новых рабочих мест. На территории города компания-резидент будет реализовывать инвестиционный проект «Разработка и вывод на рынок мультиплатформы клиентского сервиса с интеллектуальной обработкой обращений», в ходе которого планируется выведение на рынок мультиплатформы, которая интегрируется с телефоном, электронной почтой, веб-сайтом компании, мобильным приложением и онлайн-чатом. Заявленный объем инвестиций — 500 млн рублей.

ООО «СБ-М» создаст в ТОР серийное производство корпусной мебели и комплектующих. Общая стоимость проекта составляет 277,3 млн руб., из них 205 млн руб. — капитальные вложения.