Китай ускорит формирование единой онлайн-платформы госуслуг

Пекин, 1 августа / Синьхуа / — Госсовет КНР обнародовал директиву по ускорению развития универсальной онлайн-платформы госуслуг, которая будет работать по принципу «одного окна».

Эта платформа поможет улучшить бизнес-среду, оживить рынок и даст людям более простой доступ к услугам, говорится в документе, подписанном премьером Госсовета Ли Кэцяном.

В директиве предлагается четырехступенчатый план по формированию такой платформы в течение пяти лет. Платформа, которая будет предоставлять практически все госуслуги, должна заработать до конца 2022 года.

В частности, до конца этого года объединить свои госуслуги в рамках единой платформы должны будут девять пилотных административных единиц провинциального уровня, включая Шанхай , и шесть департаментов Госсовета.

Согласно документу, Канцелярия Госсовета сформирует рабочую группу, которая будет следить за реализацией проекта. -0-