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Китай ускорит формирование единой онлайн-платформы госуслуг
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Китай ускорит формирование единой онлайн-платформы госуслуг 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Пекин, 1 августа /Синьхуа/ — Госсовет КНР обнародовал директиву по ускорению развития универсальной онлайн-платформы госуслуг, которая будет работать по принципу «одного окна».
Эта платформа поможет улучшить бизнес-среду, оживить рынок и даст людям более простой доступ к услугам, говорится в документе, подписанном премьером Госсовета Ли Кэцяном.
В директиве предлагается четырехступенчатый план по формированию такой платформы в течение пяти лет. Платформа, которая будет предоставлять практически все госуслуги, должна заработать до конца 2022 года.
В частности, до конца этого года объединить свои госуслуги в рамках единой платформы должны будут девять пилотных административных единиц провинциального уровня, включая Шанхай, и шесть департаментов Госсовета.
Согласно документу, Канцелярия Госсовета сформирует рабочую группу, которая будет следить за реализацией проекта. -0-
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