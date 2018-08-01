Пенс: США нуждается в создании специального ведомства по кибербезопасности

С речью о том, что Америка находится в зависимости от цифрового мира, Пенс выступил на форуме по кибербезопасности, который прошел в Нью-Йорке

«За последний год по указу президента мы предприняли беспрецедентные меры по укреплению нашей цифровой инфраструктуры и обороны, поскольку мы знаем, что кибербезопасность еще никогда не была настолько важна для американского народа», — цитирует агентство слова Пенса.

Он также добавил, что цифровая инфраструктура США «постоянно подвергается кибератакам».

Вместе с тем, политик высказался по поводу целей таких кибератак. Он отметил, что кибератаки, которые были совершены из КНДР Китая , были направлены на кражу торговых секторов ключевых отраслей промышленности. Согласно его словам, кибератаки также направлены на энергетический сектор США.

Он привел примеры, где заявил об убытках страны. К примеру, в прошлом году атака России стоила крупной американской судоходной компании примерно 400 миллионов долларов. А в 2016 году убытки для экономики США составили 109 миллиардов долларов.

Вице-президент рассказал, что администрация Дональда Трампа запросила у конгресса выделение «рекордных 15 миллиардов долларов» на кибербезопасность.

Пенс также подчеркнул, что одного финансирования недостаточно. Следует создать централизованный хаб по кибербезопасности — ведомство, которое соединит ресурсы национального правительства для удаления внимания кибербезопасности.