Пенс: США нуждается в создании специального ведомства по кибербезопасности 

Американский вице-президент Майкл Пенс призвал создать специальное ведомство по кибербезопасности. Об этом стало известно РИА Новости в среду утром.
С речью о том, что Америка находится в зависимости от цифрового мира, Пенс выступил на форуме по кибербезопасности, который прошел в Нью-Йорке.
«За последний год по указу президента мы предприняли беспрецедентные меры по укреплению нашей цифровой инфраструктуры и обороны, поскольку мы знаем, что кибербезопасность еще никогда не была настолько важна для американского народа», — цитирует агентство слова Пенса.
Он также добавил, что цифровая инфраструктура США «постоянно подвергается кибератакам».
Вместе с тем, политик высказался по поводу целей таких кибератак. Он отметил, что кибератаки, которые были совершены из КНДР и Китая, были направлены на кражу торговых секторов ключевых отраслей промышленности. Согласно его словам, кибератаки также направлены на энергетический сектор США.
Он привел примеры, где заявил об убытках страны. К примеру, в прошлом году атака России стоила крупной американской судоходной компании примерно 400 миллионов долларов. А в 2016 году убытки для экономики США составили 109 миллиардов долларов.
Вице-президент рассказал, что администрация Дональда Трампа запросила у конгресса выделение «рекордных 15 миллиардов долларов» на кибербезопасность.
Пенс также подчеркнул, что одного финансирования недостаточно. Следует создать централизованный хаб по кибербезопасности — ведомство, которое соединит ресурсы национального правительства для удаления внимания кибербезопасности.