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В ГП Берлина рассказали об экстрадиции фигуранта «кокаинового дела»
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В ГП Берлина рассказали об экстрадиции фигуранта «кокаинового дела» 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
БЕРЛИН, 1 авг — РИА Новости. Экстрадиция в Россию предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука прошла в соответствии с законодательством ФРГ, заявил РИА Новости официальный представитель генпрокуратуры Берлина Мартин Штельтнер.
"Господин Ковальчук был экстрадирован 27 июля в Россию, это произошло по решению высшего земельного суда Берлина… Решение об экстрадиции невозможно оспорить. Против этого нет правовых средств", — заявил Штельтнер, добавив, что заинтересованное лицо, «конечно, может подавать ходатайства», однако «все прошло в соответствии с законом».
"Опротестования нет. Вышестоящий суд принял решение, экстрадиция в Россию допустима, вопрос закрыт", — сообщил представитель генпрокуратуры Берлина.
Ранее адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков заявил, что у защиты было время до 6 августа подать апелляционную жалобу на решение об экстрадиции Ковальчука в Россию. Но его выслали из Германии, не дожидаясь официальной жалобы.
В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии. По словам обвиняемых, Ковальчук ввел в их заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявляла, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.
Ковальчука 27 июля экстрадировали в Россию, в Москве ему предъявили обвинения и поместили в СИЗО «Матросская тишина». Через два месяца следствие должно будет обратиться в суд для продления ареста.
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