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Что произойдет в суде по делу о мошенничестве Пола Манафорта
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Что произойдет в суде по делу о мошенничестве Пола Манафорта 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Суд над Полом Манафортом (Paul Manafort) в Александрии, штат Виргиния, начнется во вторник. Он станет первым судебным процессом в рамках широкомасштабного расследования российского вмешательства в выборы 2016 года, проводимого специальным прокурором США Робертом Мюллером. Данный процесс почти не связан с выборами, но во многом имеет отношение к деньгам, которые бывший председатель предвыборного штаба президента Дональда Трампа заработал во время работы с политической партией бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича в период с 2006 по 2014 годы. Манафорту предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве и банковских махинациях. Вот что должно произойти.
Что произойдет сегодня?
Старший судья Томас Эллис (Thomas Selby Ellis) выберет жюри с участием адвокатов, отобрав из первоначального пула численностью в 70 человек группу присяжных из 12 человек с четырьмя заместителями. На прошлой неделе судья по разным причинам уже освободил 27 кандидатов. Процесс отбора присяжных может занять день или два.
В чем обвиняют Манафорта?
В Александрии ему предъявлено обвинение по 18 пунктам. Оно одержит пять обвинений во включении в налоговые декларации ложных сведений; пять обвинений в преступном сговоре для совершения банковских махинаций; обвинение в совершении банковских махинаций по четырем пунктам и обвинение в непредставлении сведений о состоянии своих зарубежных банковских и иных финансовых счетов по четырем пунктам. При этом федеральные прокуроры утверждают, что, работая политическим консультантом на Украине, он заработал более 60 миллионов долларов и «в налоговых декларациях значительную часть этих денег не указал». Они также говорят, что Манафорт переводил деньги с Кипра американским поставщикам, оплачивая предметы роскоши и обеспечивая себе жизнь на широкую ногу, а также уклонялся от уплаты налогов на доходы и имущество, маскируя их под видом кредитов от подставных оффшорных компаний.
Что будет, если его признают виновным?
По каждому из обвинений в совершении банковских махинаций и в преступном сговоре для совершения банковских махинаций предусмотрено максимальное наказание до 30 лет лишения свободы. По каждому обвинению в непредставлении сведений о состоянии своих зарубежных счетов 69-летний Манафорт мог бы получить по пять лет, а по обвинениям в налоговом мошенничестве предусмотрено наказание до трех лет за каждое.
Как долго продлится судебный процесс?
По оценкам стороны обвинения, судебное разбирательство должно продлиться около трех недель, хотя судья попросил прокуроров ходатайствовать о мере наказания как можно быстрее.
Кто выступает в качестве свидетелей?
Главным свидетелем обвинения, как ожидается, будет Рик Гейтс (Rick Gates), бывший ближайший помощник Манафорта. Он признал себя виновным и сотрудничает со следствием, возглавляемым Мюллером. Он, вероятно, опишет присяжным, что представляет собой бизнес Манафорта изнутри и даст им возможность понять характер его деловых отношений. Гейтс является одним из 35 потенциальных свидетелей, которых может вызвать сторона обвинения. Среди других свидетелей — банкиры, бухгалтеры и даже продавцы сезонных абонементов на игры команды «Янкиз» (Yankees).
Кто судья?
Томас Эллис — серьезный и достаточно жесткий судья, который предпочитает вести процессы быстро. Он родился в столице Колумбии Боготе, служил летчиком авиации ВМС США, и в 1987 году президент Рональд Рейган назначил его судьей. 78-летний Эллис окончил Принстонский университет и затем изучал право, получив степень доктора юридических наук в Гарварде и диплом юриста в Оксфорде. До того, как стать судьей, он занимался частной практикой в юридической компании Hunton and Williams LLP.
Как вписывается в судебный процесс расследование российского вмешательства?
Хотя Манафорт на протяжении четырех месяцев руководил предвыборным штабом Трампа и принимал участие во встрече с несколькими россиянами в Башне Трампа, об этом на суде вряд ли будут говорить. Эллис уже установил основные правила — никаких упоминаний ни о мотивах Мюллера, ни о его расследовании российского вмешательства и лишь ограниченные упоминания о роли Манафорта в предвыборном штабе. Манафорт также попросил не упоминать о вмешательстве в выборы при рассмотрении его дела в Вашингтоне, в рамках которого ему предъявлены отдельные обвинения в отмывании денег, отсутствии регистрации в качестве иностранного агента и препятствовании следствию. Этот судебный процесс должен начаться 17 сентября.
Что еще?
Пользоваться в зале суда электронными приборами и устройствами запрещено. Даже адвокаты должны были сделать официальные запросы для того, чтобы им разрешили использовать ноутбуки. По этой причине репортерам будет сложно освещать судебный процесс. В пресс-центр будут допущены только те, кто регулярно освещает судебные процессы — примерно пять журналистов. Другим же придется либо состязаться в скорости за доступ к одному из двух таксофонов, имеющихся в здании суда (один из них не работает), либо выйти на улицу и вести репортажи оттуда.
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