Что произойдет в суде по делу о мошенничестве Пола Манафорта

Что произойдет сегодня?

Старший судья Томас Эллис (Thomas Selby Ellis) выберет жюри с участием адвокатов, отобрав из первоначального пула численностью в 70 человек группу присяжных из 12 человек с четырьмя заместителями. На прошлой неделе судья по разным причинам уже освободил 27 кандидатов. Процесс отбора присяжных может занять день или два.

В чем обвиняют Манафорта?

В Александрии ему предъявлено обвинение по 18 пунктам. Оно одержит пять обвинений во включении в налоговые декларации ложных сведений; пять обвинений в преступном сговоре для совершения банковских махинаций; обвинение в совершении банковских махинаций по четырем пунктам и обвинение в непредставлении сведений о состоянии своих зарубежных банковских и иных финансовых счетов по четырем пунктам. При этом федеральные прокуроры утверждают, что, работая политическим консультантом на Украине, он заработал более 60 миллионов долларов и «в налоговых декларациях значительную часть этих денег не указал». Они также говорят, что Манафорт переводил деньги с Кипра американским поставщикам, оплачивая предметы роскоши и обеспечивая себе жизнь на широкую ногу, а также уклонялся от уплаты налогов на доходы и имущество, маскируя их под видом кредитов от подставных оффшорных компаний.

Что будет, если его признают виновным?

По каждому из обвинений в совершении банковских махинаций и в преступном сговоре для совершения банковских махинаций предусмотрено максимальное наказание до 30 лет лишения свободы. По каждому обвинению в непредставлении сведений о состоянии своих зарубежных счетов 69-летний Манафорт мог бы получить по пять лет, а по обвинениям в налоговом мошенничестве предусмотрено наказание до трех лет за каждое.

Как долго продлится судебный процесс?

По оценкам стороны обвинения, судебное разбирательство должно продлиться около трех недель, хотя судья попросил прокуроров ходатайствовать о мере наказания как можно быстрее.

Кто выступает в качестве свидетелей?

Главным свидетелем обвинения, как ожидается, будет Рик Гейтс (Rick Gates), бывший ближайший помощник Манафорта. Он признал себя виновным и сотрудничает со следствием, возглавляемым Мюллером. Он, вероятно, опишет присяжным, что представляет собой бизнес Манафорта изнутри и даст им возможность понять характер его деловых отношений. Гейтс является одним из 35 потенциальных свидетелей, которых может вызвать сторона обвинения. Среди других свидетелей — банкиры, бухгалтеры и даже продавцы сезонных абонементов на игры команды «Янкиз» (Yankees).

Кто судья?

Томас Эллис — серьезный и достаточно жесткий судья, который предпочитает вести процессы быстро. Он родился в столице Колумбии Боготе , служил летчиком авиации ВМС США, и в 1987 году президент Рональд Рейган назначил его судьей. 78-летний Эллис окончил Принстонский университет и затем изучал право, получив степень доктора юридических наук в Гарварде и диплом юриста в Оксфорде. До того, как стать судьей, он занимался частной практикой в юридической компании Hunton and Williams LLP.

Как вписывается в судебный процесс расследование российского вмешательства?

Хотя Манафорт на протяжении четырех месяцев руководил предвыборным штабом Трампа и принимал участие во встрече с несколькими россиянами в Башне Трампа, об этом на суде вряд ли будут говорить. Эллис уже установил основные правила — никаких упоминаний ни о мотивах Мюллера, ни о его расследовании российского вмешательства и лишь ограниченные упоминания о роли Манафорта в предвыборном штабе. Манафорт также попросил не упоминать о вмешательстве в выборы при рассмотрении его дела в Вашингтоне, в рамках которого ему предъявлены отдельные обвинения в отмывании денег, отсутствии регистрации в качестве иностранного агента и препятствовании следствию. Этот судебный процесс должен начаться 17 сентября.

Что еще?

Пользоваться в зале суда электронными приборами и устройствами запрещено. Даже адвокаты должны были сделать официальные запросы для того, чтобы им разрешили использовать ноутбуки. По этой причине репортерам будет сложно освещать судебный процесс. В пресс-центр будут допущены только те, кто регулярно освещает судебные процессы — примерно пять журналистов. Другим же придется либо состязаться в скорости за доступ к одному из двух таксофонов, имеющихся в здании суда (один из них не работает), либо выйти на улицу и вести репортажи оттуда.