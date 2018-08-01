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Со смотровой под Красноярском убрали Царь-рыбу
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Со смотровой под Красноярском убрали Царь-рыбу 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Со смотровой площадки, расположенной по пути в Дивногорск недалеко от деревни Овсянка, убрали местную достопримечательность Царь-рыбу. Четырехметровый памятник нуждался в реставрации. Металлического осетра почистят, покрасят, восстановят усы, которые повредили туристы, и вернут на место. На все работы уйдет около трех недель.
«Просим посетителей отнестись с пониманием к ситуации. Это не акт вандализма, а работы по благоустройству смотровой площадки», — пояснили в КрУДоре.
Напомним, перед зимней Универсиадой-2019 на смотровой делают ремонт. К октябрю там появится освещение, новые барьерные ограждения, санитарная зона со всеми удобствами, в том числе и для людей с ограниченными возможностями, а также специально отведенная зона торговли.
Даже во время ремонта смотровая площадка открыта для посетителей. Летом она работает до 21:00, а зимой — до 18:00.
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