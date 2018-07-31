Появились подробности убийства российской съемочной группы в Африке

Съемочную группу, собиравшую в Центральноафриканской Республике материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убили по пути на встречу с местным консультантом. Об этом «Медиазоне» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам осведомленного собеседника, журналист Орхан Джемаль , режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко везли с собой дорогостоящую технику, что могло стать причиной для ограбления.

Анри Дэпеле, мэр города Сибю (Сибут), который расположен в 23 километрах от места обнаружения тел, заявил Reuters , что стрелявшие в журналистов организовали засаду в кустах около дороги. Их атаковали около полуночи с 30 на 31 июля.

Источники «Интерфакса» сообщали, что съемочную группу убили грабители.

Собеседники AFP в судебных органах ЦАР сообщали, что россияне были убиты боевиками на контрольно-пропускном пункте во время возвращения из города Кага-Бандоро . Источник агентства в российских военных структурах утверждает, что о пребывании журналистов в республике не знало ни посольство России в ЦАР, ни российские советники президента страны.

В июне появилась информация о том, что бойцы ЧВК Вагнера находятся в ЦАР и помогают охранять президента страны Фостен-Арканжа Туадеру.