Более 300 пешеходных переходов нанесли на дороги Владивостока

Улицы приморской столицы продолжают «одевать» в дорожную разметку.

Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» нанесли уже более 300 километров сплошных и разделительных линий и почти 9 тысяч квадратных метров других элементов разметки, включая «зебры», это 317 пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке наконец установилась жаркая погода, и специалисты СГТ нагоняют упущенное за дождливую половину лета. Каждую ночь улицы города «одевают» в новые, яркие линии дорожной разметки. На сегодняшний день в приморской столице нанесено уже более 300 километров сплошных и разделительных линий и более 1,5 тысяч квадратных метров других элементов дорожной безопасности — стрелок поворота, идн и тд.

Особое внимание бригады городского предприятия уделяют пешеходных переходам, только за июль СГТ обновили разметку на 87 оживленных участках. Так, за последние дни яркие полосы со светоотражающим элементами появились на Енисейской, Чапаева, Чкалова, Кирова, Магнитогорской и в поселке Трудовое.

Кроме того, во Владивостоке начали наносить разметку термопластиком. Этот материал отличает долговечность, а потому он требует тщательного соблюдения технологии нанесения. Специальная машина Borum нанесла около 5 километров сплошных линий, 6 километров пунктира и 348 «квадратов» «зебры».

Красота «на Красоте» — в первую очередь такой стойкой разметкой украсили улицу Всеволода Сибирцева, которую владивостокцы называют проспектом Красоты. Также Borum прошелся по Народному проспекту, 3-й Рабочей и другим улицам Владивостока.

Всего с начала сезона на улицы Владивостока нанесли 317 «зебр», это более 7,4 тысяч квадратных метров городских дорог. И для рабочих СГТ это главный приоритет на август, скоро в школу.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко поставил задачу уделить особое внимание качеству нанесения дорожной разметки. Этот элемент безопасности дорожного движения способен более чем на 20% уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и увеличить пропускную способность дорог.

«Задача минимум — добиться того, чтобы дорожная разметка наносилась не чаще одного раза в год и при этом держалась на дорогах. Особое внимание необходимо уделить качеству материалов и соблюдению технологии. Задача максимум — переход на термопластик. Это качественный, практичный и долговечный материал, прекрасно зарекомендовавший себя в использовании», — подчеркнул Виталий Веркеенко.