Посольство России обеспокоилось «поспешной» кремацией отравленной в Эймсбери женщины

Источник в посольстве России в Британии выразил обеспокоенность, что «поспешная» кремация отравленной в Эймсбери Дон Стерджесс исключает возможность последующих следственных действий. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Поспешное кремирование Стерджесс исключает любую возможность дальнейших следственных действий в случае, если, допустим, возникнут новые обстоятельства дела, которые потребует повторного анализа", — сказал источник.

Он отметил, что подобная ситуация «не может не вызывать беспокойства», так как подтверждает подозрение посольства на «активную линию» британских властей по сокрытию улик в деле с отравленными в Эймсбери людьми.

Власти Великобритании считают, что Стерджесс и ее друг Чарли Роули отравились в Эймсбери нервно-паралитическим веществом российского происхождения «Новичок». Российские власти неоднократно отрицали факт производства «Новичка» на территории России или СССР. Ранее британские власти заявляли, что «Новичком» также были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ранее сообщалось, что в Великобритании прошла церемония прощания с отравленной в Эймсбери женщиной.