Власти Москвы окончательно решили снести «Дом 2» и перенести в другое место 

Мольбы многочисленной армии ненавистников проекта «Дом 2» услышаны и московские чиновники утвердили окончательное решение о сносе всех построек на территории скандально проекта ТНТ. Что только не делали люди, которые давно требуют закрыть шоу. Обращались к чиновникам, собирали подписи, устраивали забастовки, но всё было бесполезно и проект продолжал выходить каждый день на телевидении. Интересным является то, что власти уже принимали решение о сносе всего, что находится на территории проекта, но создателям «Дом 2» удавалось найти выходы из ситуации и шоу продолжалось. Но в этот раз всё окончательно, уверяют власти столицы. Как стало известно, через территорию телестройки должна пройти важная для Московской области трасса и необходимо как можно скорее расчистить территорию. Тем не менее, власти сообщили о том, что проект перенесут немного дальше и «Дом 2» продолжит «радовать» всех любителей домашнего быта на ТВ. Кроме того, власти Москвы готовы компенсировать часть издержек по переносу на соседнюю территорию. Проект существует более 15 лет и продюсеры так просто не закроют шоу, ведь они получают огромные доходы со скандального проекта, который по всей видимости будет выходить в эфир добрую сотню лет.