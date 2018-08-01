Пенс призвал США создать специальное ведомство по кибербезопасности

"За последний год по указу президента мы предприняли беспрецедентные меры по укреплению нашей цифровой инфраструктуры и обороны, поскольку мы знаем, что кибербезопасность еще никогда не была настолько важна для американского народа. Америка зависит от цифрового мира все больше с каждым днем. Американская цифровая инфраструктура постоянно подвергается кибератакам", — сказал Пенс, выступая на форуме по кибербезопасности в Нью-Йорке

Он отметил, что кибератаки, совершенные из КНДР Китая , были направлены на кражу торговых секретов ключевых отраслей промышленности. По его словам, кибератаки также направлены на энергетический сектор США.

"Они также нацелены на нашу экономику. В прошлом году одна вредоносная атака России стоила крупной американской судоходной компании примерно 400 миллионов долларов. А в 2016 году убытки для нашей экономики оцениваются в целых 109 миллиардов долларов", — добавил Пенс.

Вице-президент рассказал, что администрация Дональда Трампа запросила у конгресса выделение «рекордных 15 миллиардов долларов» на кибербезопасность.

"Но этот чрезвычайно важный вопрос требует большего, чем просто финансирования. Америка также нуждается в централизованном хабе по кибербезопасности. Это ведомство соединит ресурсы нашего национального правительства для уделения внимания кибербезопасности", — подчеркнул Пенс.