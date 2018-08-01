В столице Камчатки поселились бакланы из Красной книги

В черте Петропавловска-Камчатского учёные впервые обнаружили колонию краснолицых бакланов. До этого птицы, занесённые в Красную книгу региона, селились на побережье Камчатки.

«В черте города, в районе поселка Завойко отдыхающие обнаружили краснолицых бакланов и вызвали ученых. Мы насчитали на скалах 35 гнезд. До этого птицы не приближались так близко к городу, предпочитая селиться гораздо дальше», — цитирует ТАСС заведующего лабораторией орнитологии Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН Юрия Артюхина.

Краснолицый баклан имеет ограниченный ареал обитания и гнездится на юго-восточном побережье Камчатки. Общая численность гнездящейся на Камчатке и близлежащих островах популяции составляет около 3 тысяч пар. Птицы меняют гнезда, чтобы избавиться от иксодовых клещей, которые могут серьёзно сокращать численность популяции.

Французские орнитологи из Центра биологических исследований Шизе ранее сообщили, что крупнейшая колония королевских пингвинов резко сократилась, от прежней численности осталось только 10% особей. В 80-х годах количество королевских пингвинов на острове Кошон (архипелаг Крозе) в Индийском океане составляло 2 млн птиц.