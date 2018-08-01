Последняя поездка в Африку: кто ответит за гибель документалистов

Надежды на то, что о гибели документалистов сообщили по ошибке уже не осталось. В Центральноафриканской республике закончили опознание тел троих россиян — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Их родным не придется лететь в столицу страны Банги за телами своих близких — уже найден спонсор, который оплатит репатриацию останков.

Трагедия произошла в 23 километрах от города Сибю : машину с россиянами обстреляли из засады. Агентство «Рейтер» , ссылаясь на местных чиновников, сообщает: на российских документалистов напали примерно 10 вооруженных человек в тюрбанах. Говорили они якобы на арабском.

Дело о гибели россиян открыл Следственный комитет России , а Министерство иностранных дел называет вопрос возвращения тел убитых в Москву — приоритетным. По словам дипломатов, журналисты не поставили их в известность о том, что собираются снимать документальный фильм в одной из самых опасных точек на земле.

"Ехали как туристы, просрочены документы, — отметила Мария Захарова. — МИД был не в курсе их планов".

Это была командировка от проекта «Центральное управление расследованиями». Когда съемочная группа в последний раз выходила на связь, журналисты рассказывали коллегам, как приходилось давать взятки в 100-200 долларов местной полиции.

Ираке, Ливане, Южной Осетии и Для Орхана Джемаля поездка в ЦАР стала еще одним пунктом в череде поездок в горячие точки. Он писал о войне в Афганистане Сирии . Семь лет назад был серьезно ранен в Ливии . Журналист Максим Шевченко отговаривал друга от поездки в ЦАР. «Я говорил ему, что вы там будете как овцы среди волков, при всей вашей смелости, — отметил он. — В этой республике жизнь человека ничего не стоит, тем более жизнь белого человека».

Режиссер Александр Расторгуев — автор более десятка документальных фильмов, многие из которых получили российские и международные награды. Оператором нового документального проекта должен был стать Кирилл Радченко: раньше он работал в информационном агентстве Anna-News, а также в различных студиях.

Центральноафриканская республика — горячая точка даже по меркам таких опытных журналистов, как Джемаль, Расторгуев и Радченко. Одна из беднейших стран мира — ЦАР последние годы охвачена войной всех против всех. После провозглашения независимости от Франции 58 лет назад республика пережила несколько военных переворотов, а в 2013-м здесь развернулся межконфессиональный конфликт между правительственными силами и повстанцами-мусульманами.

Пять лет назад коалиции Селека даже удалось захватить столицу и свергнуть президента. В ответ христиане создали свои отряды ополчения, начались расправы над представителями мусульманской общины. Чтобы стабилизировать ситуацию в ЦАР, ООН развернула в стране воинский контингент.

Сейчас одним из главных остается вопрос: как получилось, что трое журналистов с дорогой аппаратурой и огромной по меркам ЦАР суммой на руках (8,5 тысяч долларов) в 7 часов вечера оказались в дороге без охраны? Остались ли деньги и ценные вещи при убитых или же были похищены — не сообщается.

В проекте «Центр управления расследованиями» признали, что россияне въехали в ЦАР по туристическим визам. При этом редакция настаивает: вопросы безопасности «обеспечивались по договоренности с миротворческой миссией ООН в ЦАР». Она же якобы помогла съемочной группе найти водителя. Именно он по странному совпадению оказался единственным выжившим в этой трагедии. Каким образом мужчине удалось добраться с места засады до представителей властей, и где сейчас он находится — пока неизвестно.