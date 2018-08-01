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Директор ЦДК назвал погибшего в ЦАР режиссера талантливым документалистом
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Директор ЦДК назвал погибшего в ЦАР режиссера талантливым документалистом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Режиссёр Александр Расторгуев, о смерти которого в ЦАР сообщил МИД РФ, был талантливым документалистом и искренним человеком, сообщила РИА Новости директор Центра документального кино (ЦДК) Софья Капкова.
МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент, по данным ведомства, их тела уже доставлены в столицу республики Банги. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».
"Саша — талантливый документалист и очень искренний человек. Реальный, живой, настоящий. Невозможно поверить", — сказала Капкова.
По ее словам, Расторгуев очень помог ЦДК семь лет назад, и всегда помогал, если верил в искренность.
"Последний раз мы виделись здесь же, в ЦДК, буквально перед его поездкой, договорились обсудить новый проект по возвращению. Ужасная трагедия", — добавила она.
Ситуация в ЦРА обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года, и прихода к власти самопровозглашенного президента Мишеля Джотодии. Боевикам исламистской группировки «Селека», свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования «Анти-Балака».
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