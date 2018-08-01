Директор ЦДК назвал погибшего в ЦАР режиссера талантливым документалистом

МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля . В настоящий момент, по данным ведомства, их тела уже доставлены в столицу республики Банги СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».

"Саша — талантливый документалист и очень искренний человек. Реальный, живой, настоящий. Невозможно поверить", — сказала Капкова.

По ее словам, Расторгуев очень помог ЦДК семь лет назад, и всегда помогал, если верил в искренность.

"Последний раз мы виделись здесь же, в ЦДК, буквально перед его поездкой, договорились обсудить новый проект по возвращению. Ужасная трагедия", — добавила она.