Ещё
Американские военные пытались поймать НЛО, но он исчез
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские военные пытались поймать НЛО, но он исчез 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Видео сумел снять мужчина, который случайно проходил в районе, где увидел в небе НЛО и военный самолет, который преследовал летающую тарелку. Случаев видеозаписей с НЛО с каждым годом становится всё больше, но правительства стран отрицают, что космические гости существуют и говорят о мистификации видео с НЛО. Ник рассказал, что раньше и сам не верил в истории про летающие тарелки и считал таких людей сумасшедшими, но теперь он переосмыслил всё и верит, что мы не одни во Вселенной. Странным фактом является то, что спустя незначительное время после того, как американец опубликовал видео на своём канале, оно стало недоступно. Пользователи решили, что спецслужбы начали работать и удалили запись, чтобы было как можно меньше свидетельств инцидента. На данном видео было видно, что военный самолёт преследует летающую тарелку, а потом она внезапно исчезает. Мистика, да и только.
13 Новостей.ru: последние новости
Мировая элита знает о скором апокалипсисе и готовится к этому Инопланетяне массово покинули Луну, видео Интернет может исчезнуть в течении 15 лет во многих странах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву268
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу53
Жизнь россиян с августа существенно изменится14
Российских журналистов расстреляли из засады291
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение