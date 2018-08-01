Американские военные пытались поймать НЛО, но он исчез

Видео сумел снять мужчина, который случайно проходил в районе, где увидел в небе НЛО и военный самолет, который преследовал летающую тарелку. Случаев видеозаписей с НЛО с каждым годом становится всё больше, но правительства стран отрицают, что космические гости существуют и говорят о мистификации видео с НЛО. Ник рассказал, что раньше и сам не верил в истории про летающие тарелки и считал таких людей сумасшедшими, но теперь он переосмыслил всё и верит, что мы не одни во Вселенной. Странным фактом является то, что спустя незначительное время после того, как американец опубликовал видео на своём канале, оно стало недоступно. Пользователи решили, что спецслужбы начали работать и удалили запись, чтобы было как можно меньше свидетельств инцидента. На данном видео было видно, что военный самолёт преследует летающую тарелку, а потом она внезапно исчезает. Мистика, да и только.