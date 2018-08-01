В Одесской области до 1 сентября снесут советские памятники

Власти Болградского района Одесской области пообещали за август снести все оставшиеся в районе советские памятники. Демонтировать монументы «коммунистическим вождям» должны были сельсоветы, но они не стали этого делать под предлогом отсутствия денег.

«Председатели местных сельсоветов — балансодержателей памятников и бюстов идолам большевизма по существу проигнорировали обращение районной исполнительной власти, ссылаясь на «отсутствие средств в бюджетах»», — заявил в интервью «Укринформ» председатель Болградской райгосадминистрации Денис Мусиенко.

Теперь, добавил председатель, администрация «изыщет средства и спецтехнику и в течение августа обеспечит исполнение Закона о декоммунизации».

Администрация района уже сносила памятники вместо чиновников сельсоветов, которые отказывались это делать. Так, два памятника советской эпохи были снесены за счет средств районной казны в селе Кочубей, демонтированы несколько памятников Ленину в самом райцентре Болград

«Так же найдем технику и демонтируем символы большевизма в некоторых селах, где должностные лица органов местного самоуправления в течение нескольких лет не исполняли требования Закона о запрете пропаганды тоталитаризма», — оптимистично заявил Мусиенко.

Председатель посетовал на бездействие СБУ МВД по поводу того, что сельские чиновники «злостно игнорируют» закон о декоммунизации. Мусиенко крайне удивлен и разочарован, что правоохранительные органы до сих пор не открыли ни одного дела на глав сельсоветов.

«Мы неоднократно обращали внимание руководителей этих правоохранительных структур на факты невыполнения закона о декоммунизации, однако не открыты соответствующие производства, никто не привлечен к ответственности», — заявил председатель.