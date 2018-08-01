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Ансамбль песни и пляски провел концерты для участников международного конкурса «Снайперский рубеж»в Брестской области
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Ансамбль песни и пляски провел концерты для участников международного конкурса «Снайперский рубеж»в Брестской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В своих выступлениях на брестской земле артисты Западного военного округа представили около 20 музыкальных номеров, среди которых известные композиции
Для поддержки российской команды, принимающей участие в международном конкурсе АрМИ-2018 «Снайперский рубеж», на учебном полигоне «Брестский» в Республике Беларусь прошли выступления концертной бригады ансамбля песни и пляски Западного военного округа, прибывшей из г. Санкт-Петербурга.
Российские артисты приняли участие в концертной программе, посвященной открытию международного конкурса «Снайперский рубеж» на полигоне «Брестский», а также провели выступления для военнослужащих и членов их семей 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, на базе которой соревнуются лучшие снайперы 18 стран.
В своих выступлениях на брестской земле артисты Западного военного округа представили около 20 музыкальных номеров, среди которых известные композиции «Севастопольский вальс», «На побывку едет молодой моряк», «Идет солдат по городу», «Мир без войны», «Что значит песня для солдата», «Мы — эхо», «Служить России», «Вы шумите-шумите» и другие известные российской и белорусской публике песни. Благодарные зрители 18 стран встречали аплодисментами все выступления концертной бригады российских артистов под руководством Игоря Тарасенко.
Коллектив ансамбля песни и пляски Западного военного округа обладает высоким творческим потенциалом и художественным уровнем концертной деятельности. Его репертуар всегда пользуется большим успехом
у военнослужащих и членов их семей. Только в 2018 году коллектив ансамбля провел около 100 концертных выступлений, на которых побывало свыше ста тысяч зрителей.
Конкурс «Снайперский рубеж» проводится на территории Республики Беларусь на базе полигона «Брестский» с 28 июля по 9 августа. В конкурсе принимают участие команды вооруженных сил 18 стран.
Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж» — представители Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, дислоцированного в городе Благовещенск Амурской области, а также представители Новосибирского высшего военного командного училища
и окружных школ снайперов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Кроме того, на внеконкурсной основе в международных соревнованиях лучших снайперов участвует команда ДОСААФ России.
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