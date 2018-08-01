Команды России и Китая приняли участие в открытии памятника саперам времен Великой отечественной войны 

На церемонию, которая состоялась на плацу гвардейского инженерно-саперного соединения в г. Муроме были приглашено руководство соревнований начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий и генерал-майор Ли Бинь, а также участники соревнований из Российской и Китайской команд.
В рамках проведения международного конкурса «Открытая вода-2018» состоялась церемония открытия монумента — копии памятника саперам 1-й инженерно-саперной бригады отличившейся в сражении на Курской дуге.
На церемонию, которая состоялась на плацу гвардейского инженерно-саперного соединения в г. Муроме были приглашено руководство соревнований начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий и генерал-майор Ли Бинь, а также участники соревнований из Российской и Китайской команд.
В ходе памятного мероприятия, в котором приняли участие представители администрации города Мурома, ветераны инженерных войск и ученики старших классов были показаны практические действия разведывательной, инженерно-штурмовой и инженерно-саперной рот бригады с применением имитационных средств.
Сформированная в Муроме в 2014 году гвардейская инженерная бригада унаследовала все почетные наименования 1-й гвардейской инженерной бригады, личный состав которой своими умелыми, а порой и героическими действиями отличился в сражении на Курской дуге.
Военнослужащие инженерного соединения, которое продолжило славные дела своих предшественников, приняли активное участие в мероприятиях по разминированию в Сирийской Арабской Республике, где в очередной раз доказали свою верность традициям патриотизма и интернационализма, которые во все времена были отличительными чертами русского солдата.