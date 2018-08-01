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5 стран, куда стоит уехать осенью, чтобы вновь оказаться в лете
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5 стран, куда стоит уехать осенью, чтобы вновь оказаться в лете 

Fraufluger.ru 17 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Если летом не получилось выбраться на побережье, но при этом очень хочется позагорать и по-настоящему прочувствовать летние вайбы, расстраиваться не стоит, существует огромное количество направлений, где на протяжении всей осени можно без труда наслаждаться теплой водой и в меру жарким солнцем.5 стран, куда стоит уехать осенью, чтобы вновь оказаться в летеМаврикий
Дайверы со всего света
слетаются на этот остров ради подводного мира невероятной красоты. Несмотря на  то, что Маврикий — недешевое место для отдыха, избалованные хорошим отдыхом
туристы не жалеют денег и с удовольствием сюда приезжают. Остров особенно прекрасен в конце ноября, температура воды и царящая там атмосфера располагают к свадебному
путешествию или просто романической поездке для влюбленных.
Иордания
В начале осени в Иордании
наконец-то спадает жара и погода начинает радовать приятным теплом и не  испытывая нас на прочность. Один из главных плюсов отдыха в Иордании в том,
что за один раз можно познакомиться сразу с двумя морями: красным и мертвым. В  первом наслаждаться привычным плаваньем, а во втором — удивляться тому, как  соль может выталкивать вас наверх, не оставляя ни единого шанса достать до дна.
Марокко
Атлантический океан в Марокко
прекрасен до конца первого месяца осени, после он начинает заметно остывать и  распугивать туристов большими волнами. Потому, если есть невероятное желание
насладиться красотами северо-западной части Африки, стоит скорее смотреть
билеты на сентябрь и тут же собирать чемоданы.
Дубай
Сюда стоит ехать начиная с  конца октября, потому что до этого месяца жара не падает ниже отметки +40, что  выведет из себя даже самого яростного любителя летнего зноя. Как раз в середине
осени температура становится более комфортной, и появляется возможность
наслаждаться белоснежным песком, аквамариновыми водами и самыми высокими
башнями в мире.
Гоа  Райское наслаждение — это про Гоа. Только вот в начале осени там совсем не  по-райски, так как начинается сезон дождей, завершение которого намечается
обычно на начало октября. Потому в этом случае как раз спешить не стоит, иначе
испортите себе отдых, не сумев насладиться красотами Индийского океана.
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