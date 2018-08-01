Инвесторов игорной зоны «Приморье» пугает неизвестность

Иностранных операторов казино пугает некоторая неизвестность в отношении работы с российским рынком. Об этом в интервью Russian Gaming Week заявил генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Игорь Трофимов, сообщает KONKURENT.RU

«Главная проблема в том, что игорным зонам, на мой взгляд, не уделяется достаточно внимания. Даже несмотря на то, что это весьма серьезные проекты, значимые для социально-экономического развития», — сказал Трофимов.

По его мнению, резиденты игорных зон являются одними из самых крупных налогоплательщиков, а сами территории — это привлекательный туристический объект, который способен наладить стабильный рост туристического потока из стран Азии и Европы. «Поэтому, если уделять достаточное внимание развитию игорных зон, они смогут принести гораздо больше пользы, чем сейчас», — отметил Трофимов.

Он считает, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы не упустить момент и настроить работу в правильном ключе. Необходимо лишь осознавать четкие цели по их реализации и не менять правила игры для их резидентов. «Опять же, если мы хотим видеть в России крупнейших операторов игорной индустрии, таких как Melco, Naga, Sands, Galaxy, Wynn, Gennting и других, нам нужно включиться в их игру на международной арене и соответствовать стандартам их деятельности», — уверен Трофимов.

Пока же, прорабатывая вопрос по привлечению новых инвесторов в проект игорной зоны «Приморье», иностранных операторов пугает некоторая неизвестность в отношении работы с российским рынком, сказал Трофимов.