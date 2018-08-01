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Лавров прибывает в Сингапур
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Лавров прибывает в Сингапур 

News.ru 45 минут назад
Министр иностранных дел Сергей Лавров первого августа прибывает в Сингапур. Цель его поездки участие в совещании на уровне министерств Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.
Как пишет ТАСС, также состоится сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности и ряд двусторонних встреч. Уточняется, что акцент переговоров будет сделан на мерах по укреплению диалогового партнерства с ассоциацией, планируется перевести их в разряд стратегического характера в соответствии с решениями сочинского саммита Россия — АСЕАН 2016 года.
На встрече обсудят практический аспект антитеррора, совершенствования транспортной инфраструктуры, вопросы образования, безопасность в информационно-коммуникационных технологиях. Несколько мероприятий будут посвящены стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также развитию взаимовыгодных связей асеановской «десятки» с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества.
Накануне глава российского МИД выразил сомнение в конструктивности политики нового руководства Армении. События в стране идут вразрез с заявлениями об отказе от преследования политических предшественников.
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