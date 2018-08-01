Странности американцев

Если честно, до моего первого путешествия в эту далёкую страну, я была уверена, что менталитет и поведение американцев должно мало чем отличаться от нашего. Однако за пребывание там я поняла, насколько мы во многом разные.

УЛЫБКА

Американцы — очень улыбчивый народ, это отнюдь не беспочвенный стереотип. Они действительно склонны улыбаться каждому встречному-поперечному.

Некоторые считают, что это «дежурная» улыбка, которую они из вежливости натягивают себе на лица. Но я с этим не согласна. Без ложной скромности скажу, что я неплохо разбираюсь в человеческих эмоциях и всегда очень остро чувствую фальшь и лицемерие. Так вот улыбка американцев меня покорила своей искренностью. Мне кажется, что растягивать рот до ушей во время общения с другими людьми, входит у них в привычку с раннего детства. И это отнюдь не значит, что они делают это через силу. Нет, просто они уже по-другому не умеют.

В США вполне нормально просто, безо всякой причины, улыбнуться незнакомому человеку, который идёт навстречу. Не говоря уже о том, что официанты в кафешках, продавцы-консультанты в магазинах и другие люди, предоставляющие товары или услуги, улыбку носят на лице, практически не снимая.

Эта улыбчивость американцев мне очень понравилась! Она сподвигает на то, чтобы улыбаться в ответ.

РАЗНИЦА В ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ

Я не знаю, зачем американцам такие сложности, но они абсолютно все привычные вещи меряют по-другому. Например, расстояние они измеряют в милях и футах, а не в метрах и километров, как большинство людей из других уголков планеты. Миля примерно в 2 раза больше километра.

Вес в США измеряют в фунтах вместо привычных килограммов, а объём — в унциях.

Температуру они меряют не по системе Цельсия, а по Фаренгейту. Тут вообще крайне замысловатая схема перевода одних единиц в другие, которую я так и не смогла понять. Что-то умножить, потом к этому прибавить, потом всё это поделить… В общем, мой гуманитарный мозг отказался усваивать эту информацию. Главное, что я поняла: когда в Штатах термометр показывает 88 градусов, это не значит, что на улице вот-вот вода начнёт закипать. В переводе на систему Цельсия это где-то в районе 25 градусов.

Ещё дебильность американских единиц измерения — это время. Благо, они не стали изобретать велосипед, поэтому измеряют время так же, как и мы, в часах, минутах и секундах. Но у нас привычно 24-часовое обозначение времени. Особенно, если речь идёт о деловом общении. Например, если назначается встреча на 6 вечера, то в письме пишется: «18.00». Легко, понятно, удобно, мало шансов в чём-то запутаться. Американцы всегда и везде пишут время в 12-часовом формате, ставя приписку «AM» — когда речь идёт о ночи после 24.00 и об утре до 12 дня, и «PM» — когда, соответственно, говорят об обеденном и вечернем времени. На мой взгляд, американцы сами себе создали проблемы на пустом месте. Во-первых, у них частенько возникает путаница, когда речь идёт о 12 часах. Во-вторых, периодически где-то забывают проставить это «PM»/ «AM», из-за чего люди впадают в неведение, о каком именно времени идёт речь.

Насколько я знаю, много лет назад некий президент США пытался ввести более распространённую в мире систему исчислений. Заменить мили на километры, а унции на литры. Но у него так и не получилось завершить эту реформу. В принципе, это можно понять. Представьте, если бы у нас расстояния до всех городов стали бы писать в милях, вес товаров в фунтах, а в прогнозе погоды говорить про температуру в Фаренгетах. Мне кажется, от такого и крыша поехать может. Поэтому я понимаю, почему американцы сейчас не отказываются от привычных единиц измерения. Но для меня загадка — зачем они изначально решили жить по-другому, не как во всём остальном мире.

ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ

В США, в частности в штате Калифорния, у меня сложилось впечатление, что пешком почти никто не ходит. Здесь машины есть абсолютно у всех местных жителей, начиная с 16-летнего возраста, когда у них появляются водительские права. Поэтому тут все и везде передвигаются на автомобилях.

У меня сложилось впечатление, что просто гулять, наслаждаясь пейзажными или архитектурными видами, у них вообще не принято. Да что уж там наслаждаться видами! Они даже в кафешку, которая находится в 5 минутах ходьбы, едут на машине.

Мы ходили пешком в супермаркет, находящийся примерно в километре от нашего отеля. Неспешным шагом это расстояние преодолевалось минут за 15. И, когда мы на своих двоих, с пакетами в руках возвращались в отель, у работников ресепшена округлялись глаза, и они с неподдельным изумлением спрашивали: «Вы что, ходили в магазин ПЕШКОМ?!».

Конечно, местные жители вылезают из машин. Но для этого должно быть веское основание. Например, погулять или позагорать на пляже, на который нельзя заезжать на авто. Или посидеть на лавочке в парке. В общем, праздно шатающихся пешеходов здесь встретить сложно.

На мой взгляд, это является очень серьёзной проблемой жителей США. Мало того, что, как по мне, гулять пешком — это очень интересное времяпрепровождения. Так ещё и многие исследования говорят о том, что это очень полезно для здоровья, для общего тонуса, а также для поддержания фигуры.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ НОМЕРА

В США очень интересные автомобильные номера.

Во-первых, у каждого штата есть свой шаблон номера. У некоторых они скучноватые. Например, у Калифорнии — это просто надпись «California» курсивом. Зато у Орегона на номере нарисованы хвойные деревья. А у Невадовских машин номера вообще разноцветные. Это очень удобно и интересно. Всегда понятно, из какого штата приехал автомобиль. Для этого совершенно не нужно знать наизусть цифры регионов, как в России

Во-вторых, любой американец может придумать себе какую угодно надпись на номере. Причём это могут быть не только цифры, но и буквы, и даже какие-нибудь символы. Например, я нередко встречала номера, на которых было написано что-нибудь, вроде «We love Billy» («Мы любим Билли»). Причём слово «любим» было не написано, а изображено в виде сердечка. Сразу становилось понятно, что родители подарили сыну по имени Билли машину, заказав ему номер с такой трогательной надписью. В ходу много машин с номерами «Rock-n-Roll» («Рок-н-Ролл»), «I’m awesome» («Я крут») и тому подобные. Главное, чтобы было определённое количество символов, и чтобы не было нецензурных или оскорбительных словосочетаний. Ну и, естественно, чтобы такого номера больше ни у кого не было.

На мой взгляд, это здорово. Появляется большой простор для воображения, человек таким незамысловатым путём может выразить своё «Я» на дороге.

Но есть в этом и небольшой минус. Когда только приезжаешь в США и открываешь для себя эту особенность, волей-неволей начинаешь в пути пристально рассматривать каждую мимо проезжающую машину, вчитываясь в надписи на номерном знаке. А, как известно, водителю надо быть внимательным на дороге. Мои знакомые рассказывали, что таким образом однажды чуть не врезались в едущий впереди автомобиль.

ЧРЕЗМЕРНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ

О том, что американцы — гипервежливые люди, я слышала неоднократно. Но, приехав в Штаты, я поняла, насколько их вежливость в разы превышает привычную норму.

Представьте себе ситуацию. Вы в супермаркете, проходите между рядами, выбирая продукты. В вашу сторону направляется человек. Поскольку ряды не очень широкие, вам приходится сделать небольшой шажок в сторону, чтобы человек смог спокойно пройти. И тут этот человек начинает рассыпаться в извинениях за то, что потревожил вас. Если честно, меня подобное поведение поначалу смущало. У нас иногда люди на ногу наступят или плечом пихнут (особенно в транспорте, в час-пиковое время), не извинившись за это. А тут человек «вынуждает» сделать маленький шажок и просит за это прощение.

В Калифорнии я заметила, что американцы нередко здороваются с абсолютно незнакомыми людьми. Когда человек входит в лифт и видит, что там кто-то есть, он всенепременнейше скажет: «Привет». Причём чаще всего ещё и завяжет короткую беседу на незамысловатую тему.

Ну, лифт — это ещё ладно. Но они здороваются с мимопроходящими людьми на улице! Конечно, в шумных многолюдных районах, например, на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе , такого не происходит. Но если ты идёшь по тротуару в более спокойной части того же Лос-Анджелеса, то идущий навстречу человек может запросто сказать: «Hi» («Привет»).

И, знаете, скажу честно, в этом что-то есть. В какой-то момент это вошло в привычку, и я сама стала с улыбкой во всю ширь говорить незнакомцам: «Hi!». Вернувшись в Россию, мне этого очень не хватало. Какое-то в этом есть проявление человеколюбия и дружественного единения.

Но не только положительные стороны я заметила в поведении американцев. У мужчин любого возраста отсутствует, если позволите, джентельменское отношение к женщинам. Это, конечно, вполне объяснимо. Всем известно, что в США, как нигде, феминистки борются за права женщин. Поэтому мужчины, видимо, каждый раз боятся проявить «неуважение» к женщине, своей помощью подчеркнув слабость её пола. Но лично мне кажется, что феминистки перегнули палку. В России я привыкла, что мужчины меня пропускают вперёд, например, выходя из лифта или какого-то здания. Здесь такого принципиально нет.

НЕУВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ

Калифорния — крайне демократический штат. Здесь все были дико раздосадованы, когда президентом выбрали республиканца Дональда Трампа . Думаю, что дело не только в его политических настроениях, но и в самой личности миллиардера.

Здесь его не просто недолюбливают, а презирают. И показывают своё негативное отношение всеми возможными способами.

По телевизору идут передачи, в которых Трампа пародируют или ругают. В магазинах продаётся множество сувениров и игрушек, высмеивающих президента. Больше всего меня впечатлила кукла, извините за прямоту, испражняющегося Трампа. В прямом смысле этого слова. Это резиновая небольших размеров игрушка, надавив на которую из президента вылезает нечто, похожее на экскременты. Не говоря уже об огромном количестве носков, футболок, кепок и прочей ерунды, на которых изображено лицо Дональда Трампа с самыми ужасающе нелестными и грубыми надписями.

С одной стороны, такая свобода слова — это хорошо. Но, на мой абсолютно субъективный взгляд, каким бы ни был действующий президент, как бы народ ни относился к нему — такое проявление неуважения — это всё-таки перебор. Какие-то границы должны быть. Тем более, это глава страны, её нынешнее лицо. И так пороча своего управленца, народ словно в какой-то степени и страну свою подставляет.

СОСЕДСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

В США я заметила интересную особенность. Здесь совсем рядом уживается нищета и богатство, элитарность и полная разруха. Особенно это бросается в глаза в больших городах, вроде Лос-Анджелеса.

Понятное дело, что в российских городах такое соседство тоже не редкость. Всё же у нас переходы от одной крайности к другой более плавные, не так остро бросаются в глаза. Приведу в пример Москву . Центр города — самое, что ни наесть, элитарно-роскошное место в городе. Здесь красивая архитектура, дорогие бутики, нарядные люди, всё вокруг чистенько и опрятно. Отъезжаешь на пару станций метро от центра — ситуация потихоньку начинает меняться: всё чаще попадаются на глаза безликие многоэтажки, местами на дорогах встречаются колдобины. А уезжаешь совсем на окраину столицы — здесь всё сплошь застроено одинаковыми многоквартирными домами, вокруг много гаражей и каких-то заводского типа построек, редко где встречается интересное архитектурное сооружение или красивая скульптурная композиция.

В США мы шли по улице Лос-Анджелеса. Всюду стояли палатки, где жили бездомные. Вокруг — горы мусора, облупившиеся здания, какие-то клубы, в которых ошиваются гангстерского вида мексиканцы или афроамериканцы. Скажу честно, я бы не хотела оказаться в этом месте в тёмное время суток. Тут днём-то, при ярком свете солнца, было немного не по себе.

Потом мы перешли через дорогу — и тут начался Лос-Анджелесский Даунтаун. Это, пожалуй, одно из самых знаменитых мест города, можно сказать, его центр. Здесь скопилось множество разноликих небоскрёбов, музеев, театров и прочего. И вот, я поворачиваю голову назад: бомжи, разруха, нищета. Смотрю вперёд: красота, благоустройство, обеспеченные люди вокруг.

И это только один пример из множества подобных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хочу рассказать об одной, на мой взгляд, очень важной черте, которую я заметила у американцев. В общении с человеком они не судят о нём, основываясь исключительно на его национальной принадлежности. Ни для кого не секрет, что отношения между нашими странами сейчас нельзя назвать дружескими. И я нередко слышу, как мои соотечественники поносят американцев. Причём просто так. Просто за то, что их президент ввёл очередные санкции, а какой-нибудь их министр сказал что-то нелестное про политику России (я абсолютный профан в политике, так что не судите строго за какие-то нелепости в этом вопросе). В США ко мне и ко многим другим моим соотечественникам очень дружелюбно, уважительно и вежливо относились. Я не услышала ни одного плохого слова в свой адрес, не поймала ни одного неприятного взгляда. Наоборот, когда американцы узнавали, что мы из России, они с искренним любопытством начинали задавать вопросы о нашей стране, о её погоде, достопримечательностях. А один американец мне как-то сказал: «Я знаю, что вы, русские, замечательные, умные люди. Но вам не очень везёт с правительством».

Я бы искренне хотела, чтобы мои сограждане научились не путать перепетии между политиками и обычные, человеческие отношения. Не стоит судить о людях, опираясь лишь на их национальность или расовую принадлежность.