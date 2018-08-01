Ещё
Зачем компании наставничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зачем компании наставничество 

HR-tv.ru 56 минут назад
Фото: HR-tv.ru
Во многих компаниях сейчас активно развивается система наставничества. Юлиана Науменко, генеральный директор Агентства «Траектория Будущего» рассказала, как наставничество помогает оптимизировать рабочие процессы.
Когда необходимо в короткие сроки подготовить большое количество кадров под определенный проект, система наставничества наилучшим образом выстраивает внутреннее обучение сотрудников и позволяет максимально быстро прийти к обозначенному результату.
Мы подготовили около двухсот тьюторов для школ города Москвы. Задача тьютора — помочь педагогам адаптироваться к внедренным инновационным инструментам: электронной библиотеке, урокам с использованием цифровой информации, а также к интерактивным панелям вместо классических школьных досок. Мы отобрали 200 кандидатов от 18 до 30 лет с техническим или педагогическим образованием, разделили их на группы и для каждой группы обозначили наставника. Процесс подготовки кадров прошел достаточно продуктивно, сотрудники успешно влились в рабочую среду. Мы обнаружили и другие преимущества наставничества.
У молодых специалистов, несмотря на широкий кругозор и другие качества, как правило, еще не отработаны основные механизмы по выполнению ключевых обязанностей. Ментор — это руководитель или старший менеджер, который не только распределяет зоны ответственности, но и помогает сотруднику адаптироваться к новым задачам, поддерживает его в начале карьеры морально, помогает сотруднику разобраться с профессиональным маршрутом.
Наставник замечает сильные стороны сотрудника и задействует их, берет во внимание аспекты, которые необходимо доработать молодому специалисту. Например, если кандидат на позицию тьютора — блестящий коммуникатор, но ему требуется доработать техническую базу, мы ему в этом помогаем. И, наоборот, если перед нами — инженер, которому нужно прокачать навыки коммуникации, для кандидата будут организованы специальные тренинги по развитию навыков коммуникации, презентации.
Другая важная задача корпоративного наставника — передача ценностей компании. Наставник в рамках коммуникаций передает молодому специалисту знания и навыки, которые не прописаны в должностных инструкциях, но они связаны со стандартами профессионализма в данной компании.
Наставник обозначает ожидания руководства от текущего проекта, подсказывает, какие подходы приняты в данной компании. В нашем случае речь идет о сообществе педагогов: учителя — особая профессиональная группа со своими ценностями и традициями. Наставники старались донести до тьюторов важные нюансы взаимодействия с этой профессиональной группой, чтобы в процессе работы сложилась комфортная коммуникация между тьюторами и учителями.
Фото Pixabay
HR-tv.ru: последние новости
8 шагов адаптации нового сотрудника Рекрутеру: 6 тревожных сигналов в резюме Как найти 1 000 сотрудников поколения digital natives через соцсеть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву249
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу50
Российских журналистов расстреляли из засады289
В США испугались российского «Цефалопода»6
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение