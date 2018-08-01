Зачем компании наставничество

Во многих компаниях сейчас активно развивается система наставничества. Юлиана Науменко, генеральный директор Агентства «Траектория Будущего» рассказала, как наставничество помогает оптимизировать рабочие процессы.

Когда необходимо в короткие сроки подготовить большое количество кадров под определенный проект, система наставничества наилучшим образом выстраивает внутреннее обучение сотрудников и позволяет максимально быстро прийти к обозначенному результату.

Мы подготовили около двухсот тьюторов для школ города Москвы . Задача тьютора — помочь педагогам адаптироваться к внедренным инновационным инструментам: электронной библиотеке, урокам с использованием цифровой информации, а также к интерактивным панелям вместо классических школьных досок. Мы отобрали 200 кандидатов от 18 до 30 лет с техническим или педагогическим образованием, разделили их на группы и для каждой группы обозначили наставника. Процесс подготовки кадров прошел достаточно продуктивно, сотрудники успешно влились в рабочую среду. Мы обнаружили и другие преимущества наставничества.

У молодых специалистов, несмотря на широкий кругозор и другие качества, как правило, еще не отработаны основные механизмы по выполнению ключевых обязанностей. Ментор — это руководитель или старший менеджер, который не только распределяет зоны ответственности, но и помогает сотруднику адаптироваться к новым задачам, поддерживает его в начале карьеры морально, помогает сотруднику разобраться с профессиональным маршрутом.

Наставник замечает сильные стороны сотрудника и задействует их, берет во внимание аспекты, которые необходимо доработать молодому специалисту. Например, если кандидат на позицию тьютора — блестящий коммуникатор, но ему требуется доработать техническую базу, мы ему в этом помогаем. И, наоборот, если перед нами — инженер, которому нужно прокачать навыки коммуникации, для кандидата будут организованы специальные тренинги по развитию навыков коммуникации, презентации.

Другая важная задача корпоративного наставника — передача ценностей компании. Наставник в рамках коммуникаций передает молодому специалисту знания и навыки, которые не прописаны в должностных инструкциях, но они связаны со стандартами профессионализма в данной компании.

Наставник обозначает ожидания руководства от текущего проекта, подсказывает, какие подходы приняты в данной компании. В нашем случае речь идет о сообществе педагогов: учителя — особая профессиональная группа со своими ценностями и традициями. Наставники старались донести до тьюторов важные нюансы взаимодействия с этой профессиональной группой, чтобы в процессе работы сложилась комфортная коммуникация между тьюторами и учителями.

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