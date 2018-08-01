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Экс-мэр Находки нашел хорошую должность
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Экс-мэр Находки нашел хорошую должность 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Приморское отделение «Опоры России» объявила о вступлении в свои ряды Андрея Горелова, ранее возглавлявшего администрацию Находки. Как следует из сообщения организации, в настоящее время экс-мэр занимает должность заместителя генерального директора по инвестиционным проектам АО «Корпорация развития Приморского края».
Андрей Горелов написал заявление на имя врио губернатора Андрея Тарасенко о сложении полномочий 14 апреля. Таким образом, Горелов уступил представителям Думы Находки, которые требовали увольнения главы практически с момента его избрания.
В мае этого года Игорь Трофимов, временно исполнявший должность генерального директора Корпорации развития Приморского края, был официально утвержден руководителем предприятия, являющимся оператором игорной зоны «Приморье».
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