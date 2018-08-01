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США договорились о продаже Дании противоракет SM-2 на $152 млн
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США договорились о продаже Дании противоракет SM-2 на $152 млн 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил сделку о продаже 46 противоракет SM-2 Дании на сумму $152 млн Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Пентагоном во вторник.
Как говорится в заявлении, продажа этих ракет «окажет поддержку союзнику по НАТО, важной силе для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в регионе».
Продажей противоракет будет заниматься американская компания Raytheon. SM-2 уничтожают баллистические ракеты прямым попаданием в них, то есть за счет кинетической энергии, выделяемой при ударе.
Закон обязывает минобороны США уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.
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