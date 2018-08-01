США договорились о продаже Дании противоракет SM-2 на $152 млн

ВАШИНГТОН, 1 августа. / ТАСС /. Госдепартамент одобрил сделку о продаже 46 противоракет SM-2 Дании на сумму $152 млн Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Пентагоном во вторник.

Как говорится в заявлении, продажа этих ракет «окажет поддержку союзнику по НАТО , важной силе для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в регионе».

Продажей противоракет будет заниматься американская компания Raytheon. SM-2 уничтожают баллистические ракеты прямым попаданием в них, то есть за счет кинетической энергии, выделяемой при ударе.