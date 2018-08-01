Ещё
Politico: защита Манафорта в суде пытается переложить вину на его делового партнера Гейтса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Politico: защита Манафорта в суде пытается переложить вину на его делового партнера Гейтса 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Защита экс-главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта во вторник во время первых прений сторон в федеральном суде города Александрия (штат Вирджиния) попыталась переложить ответственность за уклонение налогов и нарушение других статей банковского законодательства на его бывшего делового партнера Рика Гейтса. Об этом сообщила газета Politico, корреспондент которой присутствовал на заседании.
"То, на чем основывается дело специального прокурора [Роберта Мюллера], в полной мере лежит на плечах Рика Гейтса", — приводит издание слова адвоката Манафорта Тома Зенле, который затем и вовсе обвинил Гейтса в присвоении средств своего партнера. «Он растратил миллионы долларов, принадлежавшие его давнему работодателю. Он злоупотребил доверием [Манафорта]», — продолжил адвокат на первых слушаниях после назначения 12 присяжных по делу.
Вместе с тем, как отметило издание, обвинение по-прежнему утверждает, что сам Манафорт пренебрегал налоговым и банковским законодательством. «Мужчина в зале заседания [Манафорт] был убежден, что закон ему не писан — ни налоговое законодательство, ни банковское законодательство. Пол Манафорт ставил себя и свои деньги выше закона», — отметил прокурор.
69-летний Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам — в Александрии (штат Вирджиния) и в округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, махинациях со своими подоходными налогами, в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, в том числе во время работы на Украине.
ТАСС: последние новости
Акции памяти пройдут в России и за рубежом в честь героев Первой мировой войны Посольство РФ: накопилось много вопросов о деятельности химлаборатории в Портон-Дауне Глава СПЧ напомнил Думе о необходимости усилить гарантии журналистам в горячих точках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Лепс ударил Аллу Михееву250
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу51
Российских журналистов расстреляли из засады290
В США испугались российского «Цефалопода»7
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение