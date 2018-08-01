Politico: защита Манафорта в суде пытается переложить вину на его делового партнера Гейтса

"То, на чем основывается дело специального прокурора [ Роберта Мюллера ], в полной мере лежит на плечах Рика Гейтса", — приводит издание слова адвоката Манафорта Тома Зенле, который затем и вовсе обвинил Гейтса в присвоении средств своего партнера. «Он растратил миллионы долларов, принадлежавшие его давнему работодателю. Он злоупотребил доверием [Манафорта]», — продолжил адвокат на первых слушаниях после назначения 12 присяжных по делу.

Вместе с тем, как отметило издание, обвинение по-прежнему утверждает, что сам Манафорт пренебрегал налоговым и банковским законодательством. «Мужчина в зале заседания [Манафорт] был убежден, что закон ему не писан — ни налоговое законодательство, ни банковское законодательство. Пол Манафорт ставил себя и свои деньги выше закона», — отметил прокурор.