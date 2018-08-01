Politico: защита Манафорта в суде пытается переложить вину на его делового партнера Гейтса 

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Защита экс-главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта во вторник во время первых прений сторон в федеральном суде города Александрия (штат Вирджиния) попыталась переложить ответственность за уклонение налогов и нарушение других статей банковского законодательства на его бывшего делового партнера Рика Гейтса. Об этом сообщила газета Politico, корреспондент которой присутствовал на заседании.
"То, на чем основывается дело специального прокурора [Роберта Мюллера], в полной мере лежит на плечах Рика Гейтса", — приводит издание слова адвоката Манафорта Тома Зенле, который затем и вовсе обвинил Гейтса в присвоении средств своего партнера. «Он растратил миллионы долларов, принадлежавшие его давнему работодателю. Он злоупотребил доверием [Манафорта]», — продолжил адвокат на первых слушаниях после назначения 12 присяжных по делу.
Вместе с тем, как отметило издание, обвинение по-прежнему утверждает, что сам Манафорт пренебрегал налоговым и банковским законодательством. «Мужчина в зале заседания [Манафорт] был убежден, что закон ему не писан — ни налоговое законодательство, ни банковское законодательство. Пол Манафорт ставил себя и свои деньги выше закона», — отметил прокурор.
69-летний Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам — в Александрии (штат Вирджиния) и в округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, махинациях со своими подоходными налогами, в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, в том числе во время работы на Украине.