Акции памяти пройдут в России и за рубежом в честь героев Первой мировой войны

Калининграде, Пскове, "В день годовщины вступления России в Первую мировую войну пройдет Всероссийская акция памяти. Церемонии возложения венков к подножию памятников героям Первой мировой войны состоятся на Поклонной горе в Москве, в регионах — в Гусеве Саранске , Туле. Акция пройдет также за рубежом — в Польше и Франции. На Поклонной горе в акции примут участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский ", — уточнили в обществе.

Память воинов почтут и в мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны в столичном районе Сокол. Нарышкин и Мединский возложат цветы к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914-1918 годов» и могиле верховного главнокомандующего сухопутными и морскими силами Российской империи великого князя Николая Николаевича (младшего).

Победа или поражение?

По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, утверждение, что русская армия в годы Первой мировой была слабой, не соответствует действительности. «Да, нашей страны не оказалось в числе победителей в этой войне, но в разное время наша армия сдерживала до 40% вражеских дивизий. Россия до конца старалась выполнить свой союзнический долг, неоднократно помогала Англии Франции . Солдаты и офицеры русской армии отличались массовым героизмом, о чем свидетельствуют награждения Георгиевским крестом. Около 1,2 миллиона нижних чинов стали георгиевскими кавалерами: из них 30 тыс. — полными. Ордена Святого Георгия IV степени удостоилось более 5 тыс. офицеров», — отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

С ним согласен и исполнительный директор фонда «История Отечества», член президиума совета Российского исторического общества (РИО) Константин Могилевский . «Совершенно очевидно, что Россия внесла решающий вклад в победу Антанты. Наша страна понесла огромные потери, но вплоть до революции оставалась верна союзническим обязательствам и несла на себе основную тяжесть войны. Многое станет понятно, даже если просто сравнить протяженность западного и восточного фронтов! При том Российской империи война была не нужна, царское правительство стремилось ее избежать», — рассказал собеседник агентства.

Могилевский подчеркнул, что заключение Версальского мира в 1919 году, который официально завершил Первую мировую, стало прологом к новой войне. «Версальская система, сформированная победителями без участия России и поставившая в унизительное положение Германию, оказалась шаткой и недолговечной. По сути, со дня заключения Версальских соглашений стартовал обратный отсчет времени начала Второй мировой войны», — сказал историк.

Война стала трагедией мирового масштаба, поэтому память о ней сегодня актуальна. «По некоторым подсчетам, наши потери в этой войне составили свыше 2 млн человек. Первая мировая война — трагическое событие для всей мировой истории. Изучать ее причины и последствия сегодня важно для всех стран, чтобы не допустить новых глобальных вооруженных конфликтов. Нужны усилия политиков и всего общества, чтобы мир не скатился к новому жестокому противостоянию», — добавил научный директор РВИО.

Незабытая война

По словам Могилевского, за последнее время было много сделано для того, чтобы Первая мировая война не ассоциировалась со словом «забытая».

"Для того, чтобы вернуть память о них, было очень много сделано за последние годы, в том числе и Российским историческим обществом. Главное, на мой взгляд, это возвращение в научный и общественный оборот картотеки потерь на фронтах Первой мировой войны. Порядка 10 млн записей о погибших, раненых, пропавших без вести, плененных солдатах и офицерах уже оцифрованы и включены в единую базу данных. После завершения этой работы (а осталось совсем немного) любой человек сможет найти информацию о судьбе своих предков, погибших или пострадавших в ходе Первой мировой войны. В этом я вижу гарантию того, что она больше никогда не станет забытой", — подчеркнул руководитель фонда «История Отечества».

Он отметил, что у молодежи постепенно пробуждается интерес к трагической истории более чем столетней давности. «Совсем недавно я выступал на молодежном форуме „Территория смыслов на Клязьме“, и могу сказать, что рассказ о картотеке потерь в Первой мировой войне ребят явно заинтересовал. Кто-то безотлагательно занялся поиском родных и близких. Надеюсь, у них получится узнать что-то новое об истории своей семьи, ведь это именно то, что называется живой связью времен», — добавил Могилевский.

"Вторая Отечественная"

Первая мировая война 1914-1918 годов стала одним из наиболее кровопролитных и масштабных конфликтов в истории человечества. Россия вступила в вооруженный конфликт 1 августа 1914 года после того, как Германия объявила войну Российской империи.

Начало Первой мировой войны было спровоцировано убийством наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жены членом сербской националистической террористической организации Гаврилой Принципом. Убийство спровоцировало конфликт Австро-Венгрии с Сербией . Германия поддержала Австрию и вступила в войну. Позднее в конфликт было втянуто 38 государств.

В противоборстве столкнулись, с одной стороны, Четверной союз — Германия, Австро-Венгрия, Болгария Турция (Османская империя), с другой — блок Антанта, который составляли Россия, Франция, Англия и союзные страны ( Италия Румыния и другие). Первая мировая война привела к распаду четырех империй — Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской. По аналогии с Отечественной войной 1812 года Первую мировую нередко называли «Второй Отечественной».

Первый общенациональный памятник героям и жертвам Первой мировой войны был установлен Российским военно-историческим обществом в Москве на Поклонной горе 1 августа 2014 года — к столетию начала Первой мировой войны.