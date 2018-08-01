О женщинах в лосинах, слухах о рождении тройни и неудачных романах: проверяем на прочность нервы Айзы Анохиной

Смотри новый выпуск нашей видеорубрики, в рамках которой мы проверим, насколько стальные нервы у отечественных селебрити! Знаменитостям нередко приходится сталкиваться с вопросами, которые приводят их в тупик или вовсе вызывают приступ ярости. Однако некоторые из звезд научились ловко перескакивать с темы на тему, оставляя журналистов без ответа. А что если у звезды не будет возможности увильнуть от вопроса? WMJ.ru решил лично проверить это в новой рубрике «Стальные нервы», в ходе которой селебрити придется ответить на наши каверзные, местами очень странные и провокационные вопросы! На этот раз мы решили проверить на прочность нервы бизнесвумен и звезды Instagram Айзы Анохиной . Скорее жми на play — и узнаешь, как она относится к женщинам в лосинах, какую самую странную новость слышала о себе, за что ей стыдно больше всего, и не только! И не забудь написать в комментариях, кого из звезд ты хотела бы видеть в следующем выпуске. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Видео:Екатерина Худякова / WMJ.ru Фото:Starface, Instagram