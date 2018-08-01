Организации по защите авторских прав будут сообщать о своей деятельности в Интернете 

Правительство утвердило стандарт раскрытия информации организациями по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе, получившими государственную аккредитацию. Соответствующее постановление вступает в силу 1 августа 2018 года.
В соответствии с Гражданским Кодексом, утверждается стандарт раскрытия информации этими организациями по управлению правами на коллективной основе, которые создаются, если осуществление прав в индивидуальном порядке затруднительно для правообладателей. Например, если произведение исполняется публично, в том числе на радио и телевидении, воспроизводится в записи, репродуцируется.
В соответствии с постановлением, аккредитованная организация обязана раскрывать общие сведения о своей деятельности, в том числе об учредителях и учредительном договоре, если таковой имеется. При необходимости она также должна сообщать сведения о пользователях объектов авторских и смежных прав и иных лиц, на которых законом возлагается обязанность по уплате средств для выплаты авторам вознаграждения. Также аккредитованная организация будет раскрывать ставки, порядок сбора и распределения вознаграждения, и сведения о специальных фондах, созданных ею. Эту информацию она должна публиковать на своём сайте в сети «Интернет», а также раскрывать на основании запросов граждан и юридических лиц. Отказ за непредоставление информации может быть обжалован в судебном порядке.
В России действует несколько таких организаций, самая крупная из которых «Российское авторское общество» (РАО), действующее с осени 1993 года и объединяющая более 16 тысяч российских авторов и их правопреемников, более 70 тысяч российских учёных. В РАО также входят около 1 миллиона иностранных авторов и их правопреемников, чьи интересы РАО представляет на территории России в соответствии с соглашениями о взаимном представительстве интересов с зарубежными авторско-правовыми обществами. РАО имеет 12 региональных филиалов, а количество заключённых ей лицензионных договоров составляет 17 тысяч.