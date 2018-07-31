Сотрудники МИД РФ выясняют обстоятельства гибели трех российских граждан в ЦАР 

Сотрудники министерства иностранных дел РФ выясняют обстоятельства гибели трех российских граждан в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Сотрудники нашей дипмиссии находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на Родину. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и готовы оказать их семьям необходимую поддержку», — говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, по поступающей из ЦАР информации, 30 июля недалеко от города Сибю, расположенного в 300 км на север от столицы ЦАР — Банги, погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент тела погибших доставлены в Банги.
«Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов», — добавили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщили, что в ЦАР убиты три человека, у двоих из которых при себе были найдены пресс-карты сотрудников «Известий». Однако информации о том, что они являются россиянами, не было. В свою очередь в пресс-службе МИЦ «Известия» Агентству городских новостей «Москва» сообщили, что ни один сотрудник «Известий» не находился на территории ЦАР, редакция работает в обычном режиме. Кроме того, до появления официальной информации Агентству «Москва» сведения о гибели К. Радченко, А. Расторгуева и О. Джемаля подтвердил друг последнего, журналист Максим Шевченко.