Сибиряк сфотографировал редкий оптический феномен

Вечером 31 июля читатель НГС прислал фотографии редкого оптического явления — солнечного гало. Снимки удалось сделать около Искитима

Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света, обычно оно появляется вокруг солнца и суны, иногда вокруг других мощных источников света. Существует множество типов гало, они создаются, как правило, ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях атмосферы. Преломленный в кристаллах льда солнечный свет слишком ярок для наших глаз, поэтому наблюдать за гало лучше всего в солнцезащитных очках.

Недавно новосибирцы могли наблюдать за другим, ещё более редким природным явлением — длительным лунным затмением.