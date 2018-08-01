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Сибиряк сфотографировал редкий оптический феномен
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Сибиряк сфотографировал редкий оптический феномен 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 31 июля читатель НГС прислал фотографии редкого оптического явления — солнечного гало. Снимки удалось сделать около Искитима.
Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света, обычно оно появляется вокруг солнца и суны, иногда вокруг других мощных источников света. Существует множество типов гало, они создаются, как правило, ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях атмосферы. Преломленный в кристаллах льда солнечный свет слишком ярок для наших глаз, поэтому наблюдать за гало лучше всего в солнцезащитных очках.
Недавно новосибирцы могли наблюдать за другим, ещё более редким природным явлением — длительным лунным затмением.
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