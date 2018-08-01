Требования для занесения информации о гражданах в Единую биометрическую систему уточнят

России утвердят требования к идентификации граждан для занесения информации в Единую систему идентификации и аутентификации и Единой биометрической системе.

Документом устанавливается, что заявитель обязан лично предоставить работнику государственного органа фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, номер и серию документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства.

Также нужно будет обязательно предоставить идентификационный номер налогоплательщика, информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, а также номер телефона и адрес электронной почты.

Кроме того, гражданин предъявляет оригинал паспорта и если появляется информация о причастности заявителя к экстремистской деятельности или же не подтверждена достоверность представленных сведений, то заявителю отказывают.

Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 1 августа.

Единая биометрическая система, позволяющая дистанционно получить финансовые услуги, начала работать с 30 июня. Идентификация пользователя совершается по двум параметрам — голосу и лицу.

При этом одновременное использование голоса и лица позволяет определить именно живого человека, а не подделку его биометрических данных в цифровом канале. На сегодняшний день лицо и голос — самые распространенные и доступные для массового применения биометрические параметры.