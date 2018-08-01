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Ученые из США записали видео, на котором кораллы «танцуют»
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Ученые из США записали видео, на котором кораллы «танцуют» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ученые из Сан-Диего (США) записали на видео как коралловые полипы ищут пищу, и это очень похоже на танец, сообщает Live Science.
Видео с коралловыми полипами — крошечными существами, которые живут колониями, образуя рифы, записывали в течении трех недель в формате ускоренной съемки.
Подводное плавание среди коралловых рифов — излюбленное развлечение туристов по всему миру. Ради возможности полюбоваться живописными колониями полипов в известные места, такие как атолл Амльдабра неподалеку от Сейшел или Большой Барьерный риф у Австралии, приезжают тысячи путешественников.
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