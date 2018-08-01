Ученые из США записали видео, на котором кораллы «танцуют»

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости . Ученые из Сан-Диего ( США ) записали на видео как коралловые полипы ищут пищу, и это очень похоже на танец, сообщает Live Science.

Видео с коралловыми полипами — крошечными существами, которые живут колониями, образуя рифы, записывали в течении трех недель в формате ускоренной съемки.