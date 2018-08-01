Эксперт назвал возможный мотив убийства россиян в ЦАР 

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Возможным мотивом убийства трех российских журналистов в ЦАР могло стать ограбление на фоне общей обстановки в республике, где уже несколько лет продолжает кровопролитный межрелигиозный конфликт, заявил ведущий научный сотрудник Центра изучения стран тропической Африки Института Африки РАН, эксперт РСМД Василий Филиппов.
МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент, по данным ведомства, их тела уже доставлены в столицу республики Банги. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».
Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) подтвердила обнаружение трех погибших, тела были обнаружены в оставленной машине в 33 километрах к северу от города Сибута.
"В ЦАР было мирно и тихо многие годы, христиане и мусульмане сосуществовали довольно бесконфликтно, а потом ситуация «взорвалась». Сперва мусульмане начали вырезать христиан, в ответ христиане начали резать мусульман. В 2013 году мусульмане — члены местной коалиции разрозненных группировок «Селека» — стали убивать, мародерствовать, грабить, похищать и пытать людей. Христиане создали отряды самообороны «Анти-балака», которые устроили ответный террор против мусульманского меньшинства. Ситуацией воспользовались французы. Они ввели туда дополнительный контингент под видом миротворцев, тем самым только обострив ситуацию. На самом же деле у них были свои интересы — уран и алмазы. После вторжения французов в ЦАР вновь начались ожесточенные схватки", — рассказал эксперт.
По словам Филиппова, после появления в стране французских военных к европейцам ухудшилось отношение. Однако собеседник усомнился, что убийство могло произойти по расовым или религиозным мотивам.
"Это обычный, скорее всего, грабеж на фоне общего конфликта. А для чего еще им нужны российские журналисты? Скорее всего, это банальная попытка нажиться на европейцах. Когда в стране проливается кровь, под это легко подверстать любое убийство", — отметил он.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.