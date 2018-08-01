Эксперт назвал возможный мотив убийства россиян в ЦАР

Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) подтвердила обнаружение трех погибших, тела были обнаружены в оставленной машине в 33 километрах к северу от города Сибута.

"В ЦАР было мирно и тихо многие годы, христиане и мусульмане сосуществовали довольно бесконфликтно, а потом ситуация «взорвалась». Сперва мусульмане начали вырезать христиан, в ответ христиане начали резать мусульман. В 2013 году мусульмане — члены местной коалиции разрозненных группировок «Селека» — стали убивать, мародерствовать, грабить, похищать и пытать людей. Христиане создали отряды самообороны «Анти-балака», которые устроили ответный террор против мусульманского меньшинства. Ситуацией воспользовались французы. Они ввели туда дополнительный контингент под видом миротворцев, тем самым только обострив ситуацию. На самом же деле у них были свои интересы — уран и алмазы. После вторжения французов в ЦАР вновь начались ожесточенные схватки", — рассказал эксперт.

По словам Филиппова, после появления в стране французских военных к европейцам ухудшилось отношение. Однако собеседник усомнился, что убийство могло произойти по расовым или религиозным мотивам.

"Это обычный, скорее всего, грабеж на фоне общего конфликта. А для чего еще им нужны российские журналисты? Скорее всего, это банальная попытка нажиться на европейцах. Когда в стране проливается кровь, под это легко подверстать любое убийство", — отметил он.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.