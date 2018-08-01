Ещё
Столица Венесуэлы осталась без света
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столица Венесуэлы осталась без света 

Пятый канал 41 минуту назад
Фото: Пятый канал
Временные перебои с электроснабжением были вызваны повреждением кабелей. Об этом на своей странице в Twitter написал министр электроэнергетики страны Луис Альфредо Мотта Домингес.
Он добавил, что ремонтные работы сейчас продолжаются. При этом электроснабжение города ужалось восстановить практически полностью.
В последнее время перебои с электричеством в Каракасе случаются все чаще. По словам местных чиновников, это связано с нехваткой ресурсов для профилактического обслуживания сетей и подстанций.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что сотни населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды.
Пятый канал: последние новости
СМИ обнародовали имена погибших в ЦАР журналистов Разгневанные зрители потребовали запретить показ бодинегативного сериала Netflix Местные власти: погибших при крушении самолета в Мексике нет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Лепс ударил Аллу Михееву263
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу53
Российских журналистов расстреляли из засады289
В США испугались российского «Цефалопода»9
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение