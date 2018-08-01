Столица Венесуэлы осталась без света 

Временные перебои с электроснабжением были вызваны повреждением кабелей. Об этом на своей странице в Twitter написал министр электроэнергетики страны Луис Альфредо Мотта Домингес.
Он добавил, что ремонтные работы сейчас продолжаются. При этом электроснабжение города ужалось восстановить практически полностью.
В последнее время перебои с электричеством в Каракасе случаются все чаще. По словам местных чиновников, это связано с нехваткой ресурсов для профилактического обслуживания сетей и подстанций.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что сотни населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды.