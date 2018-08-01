Срок выдвижения кандидатов на выборы местного самоуправления закончился?

Выборы пройдут уже 9 сентября.

Закончился период выдвижения кандидатов на участие в выборах местного самоуправления.

Выборы состоятся 9 сентября. В 22 муниципальных районах изберут глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Кроме того, в трёх городских округах — Волгограде , Волжском, Камышине — состоятся выборы депутатов городских дум. На выборах глав сельских поселений кандидатуры выдвинули 271 человек. Из них 129 — самовыдвиженцы и 142 — представители партий. На выборах депутатов представительных органов выдвинуты 2237 кандидатов. Из них 88% представляют политические партии, остальные — самовыдвиженцы.

Большая часть кандидатов — мужчины. Их 59,5%. Молодёжи до 30 лет среди кандидатов — 10,2%, большая часть — это люди в возрасте от 30 до 49 лет (53%), остальные старше 50 лет (36,8%).