Достойный претендент на премию Дарвина

Камера видеонаблюдения на одной из заправочных станций в Нью-Йорке запечатлела, как молодой человек специально поджигает колонку АЗС.

На записи видно, как мужчина наливает топливо в канистру, параллельно обливая бензином все вокруг. А затем зажигает бумажку и бросает ее в пролитое возле открытой канистры топливо. Колонку мгновенно охватывает пламя, а сам злоумышленник еле остается жив, лишаясь ресниц и бровей.

В настоящий момент мужчину разыскивают, его мотивы неизвестны. Не исключено, что он психически нездоров и страдает пироманией. А может быть, это был пожарный инспектор под прикрытием и хотел проверить, как работает система пожаротушения на АЗС. А работает она и вправду круто — огонь был мгновенно потушен.