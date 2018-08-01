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Достойный претендент на премию Дарвина
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Достойный претендент на премию Дарвина 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Камера видеонаблюдения на одной из заправочных станций в Нью-Йорке запечатлела, как молодой человек специально поджигает колонку АЗС.
На записи видно, как мужчина наливает топливо в канистру, параллельно обливая бензином все вокруг. А затем зажигает бумажку и бросает ее в пролитое возле открытой канистры топливо. Колонку мгновенно охватывает пламя, а сам злоумышленник еле остается жив, лишаясь ресниц и бровей.
В настоящий момент мужчину разыскивают, его мотивы неизвестны. Не исключено, что он психически нездоров и страдает пироманией. А может быть, это был пожарный инспектор под прикрытием и хотел проверить, как работает система пожаротушения на АЗС. А работает она и вправду круто — огонь был мгновенно потушен.
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