Есть ли жизнь после ЧМ. Почему плохое запоминается лучше, чем хорошее

Это лето подарило Волгограду кусочек планетарного праздника — Чемпионата мира по футболу. Какое влияние он оказал на нас и наш город, об этом рассказал культуролог, доктор философских наук, профессор ВолГУ Андрей Макаров

От пресности к краскам

Андрей Макаров: Несомненно! Такое событие не каждому поколению россиян выпадает. Это прекрасная возможность разнообразить пресную провинциальную жизнь. Волгоградцам выпала уникальная возможность увидеть полмира, не покидая города, взглянуть на себя со стороны, общаясь с поклонниками футбола из многих стран мира.

Это колоссальная встряска местной социально-психологической среды, сравнимая с Московским фестивалем молодёжи и студентов в начале хрущёвской «оттепели».

Люди истосковались по общению, особенно те, кто не имеет возможности выезжать за границу.

Когда я ходил в дни чемпионата по городу в футболке с надписью на английском, со мной пытались заговорить — исключительно доброжелательно! — волгоградцы самых разных возрастов, принимая меня за иностранца, несмотря на мою типично русскую физиономию. Видимо, им очень уж хотелось встретиться с иностранцем. И это необычно: волгоградцы консервативны в уличной коммуникации.

Поэтому можно утверждать: произошёл сдвиг в сознании большинства. Спорт здесь выступил только толчком, а причиной — желание выхода в большой мир. Второй важный момент: волгоградцы вдруг с удивлением обнаружили, что иностранные гости искренне, без лукавства, восхищены нашим городом.

— Взгляд на нас со стороны оказался позитивнее, чем изнутри?

— Несомненно. В Волгограде есть послевоенный архитектурный комплекс центра города, фрагмент величественной Центральной набережной, Мамаев курган. Именно эти примелькавшиеся волгоградцам объекты впечатлили иностранных гостей.

Вывод следующий: те, кто считает, что «наш город — худший на Земле», не правы.

Неполная реальность

— Тогда почему так много пессимистов?

— Скепсис — это признак человека со здоровой психикой, но затяжной пессимизм — это симптом так называемого катастрофического сознания, мешающего видеть полноту реальности.

Природа психики такова, что человек в первую очередь концентрируется не на позитиве, а на негативе — потенциальной опасности, угрозе. Это эволюционное приспособление для выживания.

Цветник? Красивый фасад дома? Уютная набережная? На какое-то время они могут стать предметом удивления, восхищения, но ненадолго. Затем это переходит в привычку, нормальный фон. А грязь на улицах, во дворах, разбитые стёкла в подъезде, вырубленный парк — это раздражитель, который заставляет сознание на нём сосредоточиться. Это нужно, чтобы аккумулировать энергию для решения проблемы.

— А как громко кричали пессимисты, когда смыло песок у «Волгоград Арены»!

— То, с какой лёгкостью «поплыл» этот объект, говорит о низком уровне инженерного образования и кадров. Комплекс на Мамаевом кургане — сложнейший по исполнению и построен полвека назад на очень сложной по геологии местности. Но там никогда не происходило ничего сверхординарного. Значит, советские проектировщики и строители были профессиональнее нынешних. Снижение компетентности специалистов — системная проблема образования. Качество выпускаемых вузами специалистов падает, в том числе, и по причине стратегии реформы образования, которая опирается на бюрократизацию образовательного процесса.

К тому же сегодня нет единого заказчика трудовых кадров. Государство ушло от этой роли, заменив это бумажной имитацией, выпуском стандартов и выдачей лицензий. Бизнес пошёл по пути создания собственной системы переподготовки кадров, особо не уповая при этом на вузы.

И всё же при этом нужно понимать, что, кроме вузов, в провинции больше нет экспертных площадок для выработки концепции развития и экономики, и культуры. Однако и здесь ощущается имитация деятельности, упор делается не на дискуссию, необходимую для выработки путей развития, а на изготовление бумаг.

— Чем это грозит?

— Деградацией. Я уже неоднократно писал о деградации визуальной среды Волгограда и о нарушении прав жителей иметь парки и скверы. Это очень серьёзный фактор, который недооценён. Конкретный пример: у меня защитилась талантливая аспирантка Дина Ягудина, специалист в сфере социокультурной среды. Работы для неё в родном городе нет. Но это полбеды: со временем бы она, наверное, нашлась, но Дина решила

уехать из Волгограда в Геленджик (не в Москву даже!). Последней каплей для её решения стала вырубка сквера на Предмостной площади и застройка поймы Царицы. Кому-то может показаться, что это не серьёзный мотив. Ошибаетесь! Для молодёжи экологическая тема — самая серьёзная.

Лист идей чист на 90%

— А молодёжь, приходящая сегодня в бизнес и сферу управления городом, способна переломить ситуацию?

— В экономическую жизнь сейчас вступает сложное, неоднозначное по своему потенциалу поколение Z — те молодые люди, которым сейчас меньше 22-24 лет.

Это «поколение игры», виртуальных коммуникаций, без глубокой привязанности к культурной среде. Это и понятно — как можно быть привязанным к тому, что предыдущее поколение не уважает фактически. Разговоры об уважении к прошлому не подтверждаются на деле. За долгое время у нас была изобретена только одна культурологически значимая технология. Я говорю о гениальной идее «бессмертного полка».

Поколение Z настроено довольно конформистски, они не хотят конфликтов. Это хорошо, но обратной стороной этого является отсутствие амбиций, что скажется на производственной деятельности. Возможно, тайный смысл нынешней пенсионной реформы — удержать у руля государства, в управлении, в производстве как можно дольше тех людей, которые будут тянуть рутинную работу?

Но есть и хорошие новости. Не привыкшие к рутине люди будут требовать переформатирования реальности, отхода от бюрократизации в сторону реальных инноваций, а не внешних имитаций. У молодых уже есть своё собственное информационное поле, свой круг коммуникаций, желание играть в свою игру. Это будет новая и даже шокирующая игра, первые признаки которой мы видим в шоу-политике Трампа, Джонсона, Лаврова, Захаровой и многих других.

— Что нужно сделать, чтобы сохранить позитивный «эффект мундиаля»?

— Он подспудно будет ощущаться в городе ещё долго. Но чтобы он не исчез бесследно, в местной жизни нужны новые яркие события, идеи, поводы. Нужно вместе их искать или формировать. Пока лист таких идей чист на 90%. А это значит, что есть много пространства для творчества.