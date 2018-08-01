Законы, вступающие в силу 1 августа

Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации „Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы“

Установлены правовые, организационные и финансовые основы прохождения службы в уголовно-исполнительной системе (УИС).

Определены правовой статус сотрудника, его права и обязанности, ограничения и запреты, связанные со службой, требования к служебному поведению сотрудника, порядок урегулирования конфликта интересов. Кроме того, установлены отдельные гарантии социальной защиты сотрудников УИС.

Согласно Федеральному закону служба в уголовно-исполнительной системе является самостоятельным видом федеральной государственной службы.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года № 405 „О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации“

Утверждены новые требования к схемам теплоснабжения. В частности, установлено, что в них будут содержаться показатели не только перспективного, но и существующего спроса на теплоэнергию и теплоноситель в установленных границах территории поселения или городского округа.

Кроме того, скорректирован порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 года № 855 „Об утверждении Правил применения мер безопасности в виде перевода защищаемого лица на другое, временное или постоянное, место работы (службы) или учебы, переселения на другое, временное или постоянное, место жительства в отношении судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, отдельных категорий военнослужащих, денежное содержание которых осуществляется за счет средств федерального бюджета“

Установлен порядок применения мер безопасности в виде перевода, а также переселения, в отношении судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, отдельных категорий военнослужащих, денежное содержание которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

При принятии решения о применении таких мер, защищаемому лицу в письменной форме даются либо определенные предписания, соблюдение которых необходимо для обеспечения его безопасности, либо с ним заключается договор, в котором определяются условия применения мер безопасности, а также права и обязанности органа, обеспечивающего безопасность, и защищаемого лица.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 года № 854 „О внесении изменения в перечень международных организаций, супругам работников которых при установлении страховых пенсий в страховой стаж засчитывается период проживания за границей“

В перечень таких организаций включена Международная организация гражданской обороны (МОГО).

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 года № 853 „О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909“

Установлено, что информация о проведении открытых конкурсов на право заключения договоров аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины будет размещаться на сайте www.torgi.gov.ru Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2018 года № 832 „О предоставлении субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство научно-образовательного комплекса федерального государственного бюджетного учреждения „Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова“ Министерства здравоохранения Российской Федерации

На базе Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге планируется создание „наукограда“.

Планируемый срок ввода комплекса в эксплуатацию — 2023 год. Предельная стоимость строительства составит 6,8 млрд рублей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2018 года № 831 „Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями по управлению правами на коллективной основе, получившими государственную аккредитацию“

Утверждён стандарт раскрытия информации, организациями по управлению правами на коллективной основе, получившими государственную аккредитацию. Он определяет состав, порядок и сроки раскрытия наиболее важной для правообладателей, пользователей объектов авторских и смежных прав, государственных органов и других заинтересованных лиц информации о деятельности аккредитованной организации.

Эта информация будет размещаться на официальном сайте аккредитованной организации или предоставляться по запросам граждан и юридических лиц.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2018 года № 820 „Об установлении требований к проведению идентификации гражданина Российской Федерации государственными органами и иными организациями, осуществляющими размещение в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными законами, а также размещающими сведения в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации“

Установлены требования к проведению идентификации граждан России государственными органами и организациями, которые размещают сведения в единой системе идентификации и аутентификации, а также биометрические персональные данные гражданина в единой информационной системе персональных данных. Эти требования будут применяться государственными органами и организациями при проведении идентификации гражданина при его личном присутствии.