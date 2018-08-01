Состоялся первый официальный визит в Казахстан министра иностранных дел Палестины Р.аль-Мальки

Астана , 31 июля / Синьхуа / — Сегодня состоялся первый официальный визит в Казахстан министра иностранных дел Палестины Рияда аль-Мальки. В ходе переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым стороны сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, дали оценку текущему состоянию и определили перспективы сотрудничества в различных сферах.

Как сообщила пресс-служба МИД Казахстана, К. Абдрахманов отметил, что Казахстан убежден в том, что урегулирование палестинской проблемы является необходимым условием для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе. Казахстан признает Палестину в качестве независимого государства и последовательно выступает за ее полноправное членство в международном сообществе. Урегулирование палестино-израильского конфликта должно основываться на принципе «два государства для двух народов», который предусматривает создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

По итогам встречи К. Абдрахманов и Р.аль-Мальки подписали Меморандум о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Подписан также Меморандум о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Казахстана и Федерацией Палестинских палат торговли, промышленности и сельского хозяйства. Документ предусматривает меры по укреплению и расширению торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, обмен информацией в целях продвижения совместных предприятий.

В текущем году исполнилось 26 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. —0—